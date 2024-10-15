KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, "Çocuklarımız elden gidiyor" dedi

KTOEÖS, Gazimağusa’daki Çanakkale Ortaokulu ile Namık Kemal Lisesi’ni ziyaret ederek, bu okullardaki öğretmen ve alt yapı eksiklikleriyle ilgili açıklama yaptı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel , Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmenin ders verme, öğrencinin de eğitim hakkını çaldığını savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bölgedeki öğrencileri okullara dağıtamayacak durumda olduğunu savunan Gökçebel, mevcut anlayışın eğitime büyük zarar verdiğini söyledi.

Bakanlığın eğitimdeki sorunları görmezden geldiğini söyleyen Gökçebel, öğretmen ve okul idaresinin dayanamayacak duruma geldiğini, sonuç alınıncaya kadar mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.

Gökçebel, “Çocuklarımız elden gidiyor. Öğretmenimiz tükenmişliğe itilmiş durumdadır. Okul idareleri bütçesiz çaresiz... Okuldaki sorunlar gittikçe büyürken, genelgeyle çözmeye zorlanıyor. Bu tahammül edilemez.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı’nın okulların geç açılmasıyla ilgili “Mesele kurultay, değil öğretmen eksiği vardır.” açıklaması yaptığını anımsatan Gökçebel, 1400 saatin üzerinde dersin eksik olduğunu, bunların mevcut öğretmenlere bölüştürülmek istendiğini savundu ve bunun kaldırılacak bir yük olmadığını kaydetti.