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Çocukları teknolojiden kurtarmak için anlamlı proje

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Çocukları teknolojiden kurtarmak için anlamlı proje
17 Temmuz 2020 Cuma 14:38

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme ve eğitim çalışmaları çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ile iş birliğinde “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” sloganı ile geliştirdiği bilimsel proje hayata geçiyor.

“Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” projesi bugün YDÜ’de basın toplantısıyla tanıtıldı.

Basın toplantısına Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, YDÜ Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Beyarmudu Belediye Başkanı İlkay Edip ve LTB Belediye Başkanı’nı temsilen Sibel Demirpençe katıldı.

Ağustos ayında başlanması öngörülen proje çerçevesinde ilk etapta okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocukların anne ve babaları eğitilecek.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Komisyon olarak teknoloji bağımlılığının ciddi risk oluşturmaya başladığını gözlemlediklerini kaydetti.

Sadece uyuşturucu değil her türlü bağımlılığın önem arz ettiğini dile getiren Karaokçu, birçok risk ve tehlikenin sanal dünyada dolaştığına işaret etti.

Karaokçu, projeye katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

TÜZÜNKAN

YDÜ Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan, dijital medya kullanımının her geçen gün artmakta olduğunu ve bunun etkilerinin analiz edilip önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Dijital teknolojiden nasıl korunulacağı konusunda bilinçlendirilmek gerektiğini dile getiren Tüzünkan, teknoloji ile aşırı zaman geçirmenin çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Tüzünkan ayrıca, Ağustos ayında eğitimin anne babalara yönelik başlayacağını sonra da okullarda devam edebileceğini kaydetti.

KARAVEZİLER

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, göreve gelmelerinden itibaren komisyon ile birçok projeye imza attıklarını belirtti.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu dile getiren Karavezirler, bu çalışmaların kendilerine ve ailelere ışık tutacağını kaydetti.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Komisyon’un çok büyük olaylarda farkındalık yarattığını ve birçok kişiye ulaştığını kaydetti.

Pandemi dolayısıyla gençler ve çocukların evde kaldığı bu dönemde teknolojide olumlunun yanında olumsuz şeylerin de ortaya çıktığının görüldüğünü dile getiren Güngördü, ortak akılla sorunlara çare bulmak gerektiğini söyledi. Güngördü, Girne Belediyesi’nin gençleri daha iyi yetiştirmek adına projeye destek olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

EDİP

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de Komisyon ve YDÜ’yü tebrik ederek, pandemi döneminde çağın getirdiği tehlikeden dolayı gençlerin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Çocukları ve gençleri ön plana çıkararak adım attıklarını dile getiren Edip, ayrıca böyle bir proje içinde bulunmak ve yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

DEMİRPENÇE

Lefkoşa Türk Belediyesini temsilen toplantıya katılan Sibel Demirpençe ise projenin paydaşı olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Temel adımın anne babaya eğitim vermek olduğunu dile getiren Demirpençe, Lefkoşa bölgesinde yapılacak her türlü projeye hazır olduklarını kaydetti.

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