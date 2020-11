Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayı ile bir mesaj yayınladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Harmancı mesajında çocukları her türlü ihmal ve istismara karşı korumanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Başkan Harmancı’nın Dünya Çocuk Günü mesajı şu şekilde:

“Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinin yıl dönümü olan ve Dünya Çocuk Günü olarak kutlanan 20 Kasım’ı bu yıl da çocuklarımıza olan sorumlulukların tam anlamıyla yerine getirilmediğinin bilinciyle, buruk bir şekilde kutluyoruz.

2014 Haziran’ından itibaren şehrimizde yaşayan her çocuğun ırk, renk, dil, din, cinsiyet, etnik köken, gelişim durumu ve sosyo-ekonomik ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit haklardan faydalanabilmesi için farklı alanlarda çalışmalar yürüttük. Son olarak geçen yıl hep beraber katıldığımız Lefkoşa Maratonu’nda elde edilen gelirle atıl duran eski bir belediye binasını aslına uygun olarak ve kreş hizmeti verebilecek şekilde yeniden yaratıp LTB Çocuk Merkezi El Ele Kreşi’ni faaliyete koyduk.

Her çocuğun eğitim hakkına erişimini sağlamak için Engelemeyen Lefkoşa Birimimiz yıllardır özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim kurumlarına ulaşımını sağlıyor.

Düzenli olarak yürüttüğümüz sanat ve tiyatro kursları, koro çalışmaları, futbol okulu, dil dersleri, Engelsiz Halk Dansları ve Ritmorkestra gibi birçok çalışmaya bu yıl pandemi dolayısıyla ara vermiş olsak da, yeni normaller içerisinde çocuklarımız için ne yapabiliriz noktasında sorumlulukla çalışmaya devam ediyoruz.

Online eğitimlerin başlamasıyla birlikte LTB olarak eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunabilme adına “Eğitim Her Çocuğun Hakkı Kampanyası”nı başlatarak belediye sınırları içerisinde yer alan 12 ilkokula toplamda 200 tablet dağıtımı gerçekleştirdik.

Çocuklarımızı sadece hizmet sunmak ve korumakla yükümlü olduğumuz bireyler olarak değil, aynı zamanda toplum olarak kalkınmamıza ve demokratik süreçlerimize katkı koyabilecek, yeri geldiğinde sorgulayabilecek, hesap da sorabilecek bireyler olarak görüyoruz. Bu bağlamda Gençlik Meclisi’nin daha önce yürüttükleri çeşitli sosyal aktivitelerin yanı sıra karar alma süreçlerine de etkin katılımlarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi için çalışma başlattık. Bunun yanında daha küçük yaştaki çocuklarımızın da insan hakları ve sosyal adalet farkındalığı ve yurttaşlık bilinci yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkı koymak amacıyla Çocuk Meclisi’ni de önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz.

Diğer yandan çok sayıda çocuk ihmal ve istismar vakasını hem basın yoluyla hem de direk bize gelen ihbar ve başvurulardan olayın ne denli fazla ve ciddi olduğu gerçeği ile sürekli olarak yüzleşiyoruz. Mevcut yasalar nezdinde bu alanda yetki tamamen Sosyal Hizmetler Dairesi’nde olduğundan, belediye olarak bildirim ve vaka takibi yapmanın ötesine geçmemiz yasalar nedeniyle mümkün olmuyor. Çocuk ihmal ve istismarını önleme konusunda da mağdur olan çocuklarımızı koruma konusunda da mevcut yasalar ve devletin yaklaşımının ne denli yetersiz olduğu da çok açıktır.

Bu yıl pandemi dolayısıyla daha da büyüyen ekonomik sıkıntılar ve sosyo-ekonomik adaletsizlik de çocuklarımızı orantısız şekilde etkiliyor. Tüm kamu kurumları, yasa koyucular ve uygulayıcılar olarak politikalarımızı bu gerçeğin bilinciyle, çocuğun yüksek yararını gözeterek, çocuk ihmal ve istismarıyla mücadeleyi öncelik yaparak geliştirmekle yükümlüyüz.

Çocuklarımıza daha güvenli bugün ve yarınlar bırakmak için kararlılıkla ve sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz”