KKTC’de giderek bozulan ekonomi, alım gücünü iyice azalttı. Süt, et, yumurta, ek gıdalar ve özel mamalara ulaşmak iyice zorlaşırken, çocuklarda yetersiz beslenme tehlikesi kapıya dayandı

Birçok aile temel gıda ihtiyacını karşılayamayacak durumda



Çocuk yoksulluğu küresel çapta artmaya devam ederken, meyvenin, sebzenin, etin, sütün, yumurtanın girmediği, alışveriş filelerinin çaresizlikle dolduğu şu günlerde tüm ülkeye hızla yayılan yoksulluk en çok çocukları vuruyor.

Temel tüketim maddelerine kontrolsüzce yapılan zamlar, ebeveynlerin alım gücünü azaltıyor. Ülkedeki çocukların önemli bir bölümü gelişmek için ihtiyaç duydukları gıdaları veya besinleri ya hiç alamıyor ya da yetersiz düzeyde alabiliyor. “Yetersiz beslenmeye” yol açan bu durum, çocukların gelişiminde geri dönüşü olmayan zararlara yol açıyor.

Hekimler, ekonomik krizin risk altındaki pek çok çocuğun düzgün beslenme hakkını “tehlikeye atacak boyutta” olduğunu, son aylarda pek çok çocuğun yaşına ve ihtiyacına uygun şekilde beslenemediğine dikkat çekiyor.

Uzman hekimler, artan ekonomik krizle birlikte çocukların beslenmesi için gerekli olan temel gıdalardan süt, et, ek gıdalar ve özel mamalara ulaşmanın gittikçe zorlaştığını dile getiriyor.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, geçtiğimiz Haziran ayında bu olumsuz koşulların sürmesi ve yeterli gıda takviyesi alamamaları durumunda çocuklarda “malnütrisyon” gelişmesinin “kaçınılmaz” olacağı uyarısını yapmıştı.

HIZAL: SÜTÜ 22 TL’YE ALIYORUZ…

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Hızal, dünya genelinde ve ülkede gelir dağılımının bozulduğunu, özellikle dar gelirli insanların bu gelişmelerden büyük oranda etkilendiğini söyledi. “Temel tüketim maddesi sütü 22 TL’den aldığımız günlerden geçiyoruz” şeklinde konuşan Doktor Hızal, Asgari ücretin 8 bin 600 TL olduğu bir ülkede yaşandığını ve çocuklar için önemli birçok gıdanın neredeyse ulaşılmaz olduğuna vurgu yaptı.

“ÇOCUKLAR EN UCUZ BİSKÜVİYİ ALIYOR”

Dr. Halil Hızal, ellerinde bir veri bulunmadığını ancak, okul çağındaki çocukların marketlerde en ucuz bisküviyi aradıklarına şahit olduğunu, çok ailenin maddi imkânsızlıklar nedeniyle, ucuz beze yöneldiklerini ve çocuklarda ‘Pişik’ şikâyetinin arttığına dikkati çekti. Doktor Hızal, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi nedeniyle günden güne fakirleştiğimizin de altını çizerken, “İnsanımıza hayal satıyorlar iyi yaşayan insanlar artık daha da kötü pozisyonda” dedi.



