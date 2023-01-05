Çocuklara dini eğitim, sokaklarda cihat çağrısı

Sevkad adıyla ülkemizde faaliyet gösteren İslam odaklı bir yapılanma, camilerde sabah namazı etkinlikleri düzenliyor, camilere “Hayat, İman ve Cihad” yazılı pankartlar asıyor

Sosyal medya hesaplarında misyonlarını; “Ahlakı yüksek bir toplum oluşturmak” olarak açıklayan, “Kıbrıs buna en fazla ihtiyaç duyan yerlerden” diyen ve Sevkad adıyla ülkemizde faaliyet gösteren İslam odaklı bir yapılanma, yılbaşı gecesine alternatif olarak Güzelyurt’ta “Mekke’nin Fethi” programı düzenledi.

Tüm ilçelerdeki onlarca duraktan ücretsiz otobüsler kaldırılarak Güzelyurt Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programa, Türkiye‘den misafirler de davet edildi.

Türkiye’de önce imamlık yapan sonrasında ise Diyanet İşleri Bakanlığı‘nda çalışırken buradan istifa etmesiyle ve yaptığı bir konuşmada babalara hitaben; “Kot pantolon giyen kızını cehenneme attın sen” sözleriyle gündeme gelen, şimdilerde de “İslami İlimler Akademyası” adıyla ücretsiz dini eğitim sertifikalı programlar düzenleyen İhsan Şenocak, organizasyonda konuşma yaptı.

Genel Merkezi’nin Lefkoşa’da olduğu ancak Mağusa, Lefke, Güzelyurt ve Girne‘de de şubeleri bulunduğu belirtilen dernek, Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği’ne (Eskad) bağlı.

Derneğin Genel Başkanı ise “Ada Başkanı” olarak anılan Hüseyin Emre Erdem adlı bir genç.

Dernek sürekli ve her ilçedeki camilerde sabah namazı etkinlikleri düzenliyor. Bu etkinliklerde ise camilere “Hayat, İman ve Cihad” yazılı pankartları da kimsenin müdahalesi olmadan asabiliyor.

Dernek cami çıkışlarında, üniversitelerde ve sokakta ise “Cuma bülteni” adıyla broşür ve el ilanları da dağıtabiliyor. Yine bu da herhangi bir devlet kurumunun incelemesine ve engeline takılmıyor ve sosyal medyadan da açıkça dile getiriliyor.

TDP’DEN TEPKİ

Öte yandan TDP, çocuklara sözde dini eğitim verildiğini ve sokaklarda cihat çağrısı yaptırıldığını savunarak, Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin hemen bu yasadışılığı engellemesi ve dini eğitimlerin yanlış müfredat, eğitmen ve yapılara kaymasını durdurması gerektiğini belirtti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, "İlahiyat Koleji, Camide kuran kursları, dini ibadet turizmi derken şimdi de evlerde daha sanal ile gerçeği ayırt edemeyecek yaştaki çocuklara sözde dini eğitim verildiğini ve sokaklarda cihat çağrısı yaptırıldığını" söyledi.

Kontrolsüz bir şekilde yapılan ve müfredatın uzman eğitmenler tarafından onaylanmamış eğitim maskesi altındaki her tür aktivitenin çocuklara zarar verdiğini dile getiren TDP, aynı zamanda toplum için de bir tehdit haline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

“Toplumumuz savaş acılarını benzeri sorumsuzluklardan dolayı yeterince yaşadı. İhtiyacımız olan en son şey, yeniden bir savaştır” diyen TDP, çocukların eline cihad yazıları vererek, camilerde cihad çağrıları yaptırarak, savaş çığırtkanlığını öğretmek yerine barışın öğretilmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Açıklamanın devamı şöyle;

“Bizler ülkemizde savaş, terör, canlı bombalar istemiyoruz.

Din eğitimi ancak Eğitim Bakanlığı gözetiminde ve çocuklarımızın yaşlarına uygun içeriklerde olabilir. Tüm bu gösteriler ve eğitim ile maskelenen faaliyetler çocuk istismarı olarak cezalandırılmalı.

Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi hemen bu yasadışılığı engellemeli ve dini eğitimlerin yanlış müfredat, eğitmen ve yapılara kaymasını gecikmeden durdurmalıdır.

Dini inancın, kötü niyetli kişiler tarafından manipüle edilmesini ve ülkemizin radikalleşmesini ancak laik devlet gözetiminde, uzmanlar tarafından verilecek inanç eğitimi ile engelleyebiliriz”.

