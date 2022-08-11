Öğretmen sendikaları, Öğretmenler Yasası’ndaki değişikliği ve öğretmenlere geçtiğimiz hafta yaptıkları eylem nedeniyle dava okunmasını protesto etti. Sendikalar, “Eylülde çocuklarınızı okula polis gözetiminde mi göndereceksiniz?” diye tepki gösterdi









KTÖS ile KTOEÖS, Milli Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Bakanlık önündeki eylemde Öğretmenler Yasası’nda sendikaların görüşü alınmadan değişiklik yapılması, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde de öğretmenlere geçtiğimiz hafta yaptıkları eylem nedeniyle dava okunması protesto edildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu antidemokratik ve despot davranmakla suçlayan sendikalar, polisin öğretmenlere dava okumasına tepki gösterdi, “Eylülde çocuklarınızı okula polis gözetiminde mi göndereceksiniz?” diye sordu.

Bakanlık önünde açıklamalarda KTOEÖS Genel Başkanı Ozan Elmalı ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirdi.

İlk sözü alan KTOEÖS Başkanı Elmalı, öğretmenlere dava okunmasının perde gerisinde, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun olduğunu savunarak, “55 bin öğrenci biz öğretmenlere emanet. Eylülde çocuklar okula polis eşliğinde mi girecek? Sayın Bakan eğitimcilerle ilgili çok ağır ifadeler kullanıyor" dedi.

Elmalı, bakanlığın ek bütünleme çalışması başlattığını, öğretmenlerin yaptığı değerlendirmeyi dikkate almayan söz konusu uygulamanın tekrarlanmak istendiğini savundu.

Ozan Elmalı, 1800’ün üzerinde öğretmen adayının Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenleyeceği öğretmenlik sınavına katılmak için başvuruda bulunduğunu ancak Eğitim Bakanlığı’nın yanlış bilgilendirmesinden dolayı daha önce sınava katılma hakkı olan öğretmen adaylarının bu yıl sınava katılamayacağını savundu.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde yapılan açıklamadan sonra hakkında dava okunan öğretmenler, sendikaların hukukçusuyla birlikte polise ifade vermek üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü binasına girdi.

