“Çocuklar insanlığın ortak umududur”





UBP Milletvekili Ahmet Savaşan sosyal medya hesabında Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Savaşan’ın mesajı şöyle:

ÇOCUKLAR İNSANLIĞIN ORTAK UMUDUDUR!

Her çocuk öncelikle sağlık, eğitim ve diğer bütün imkanlarından yararlanma ve barış içinde bir dünyada hayatın bütün güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir.

Çocuklar insanlığın ortak umudu, geleceği ve en önemli hazinesidir. Çocuk hakları Dünya'nın en çok ülkesi tarafından onaylanan evrensel bir bildiri ile güvence altına alınmış olmasına karşın bu hakların hayata geçememiş olmasını izlemek bizim için büyük bir utanç kaynağı olmalıdır. Savaşlardan, gelir adaletsizliğinden, yoksulluktan, salgın hastalıklardan en fazla çocuklar etkileniyor ve zarar görüyor.

ÇOCUKLARI ÖNEMSEYEN MİLLETLER, GELECEĞE GÜVENLE BAKABİLİR...

Dünyanın bir bölgesinde çocuklar neşe içinde oynarken, başka bir coğrafyadaki çocuklar savaşın, açlığın, yoksulluğun pençesinde kıvranıyor. Başta eğitim olmak üzere, sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni yüksek olan, düşünen, karar veren, çevresi ile olumlu iletişim kuran, kendini geliştirmiş ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek için çaba gösteren milletler, gelişmelerini sürdürerek geleceğe güvenle bakabilirler.

ÇOCUKLAR DÜNYA BARIŞININ DA TEMİNATIDIR…

Dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun bütün çocukların huzurlu bir Dünya'da yaşayabilmesi için bütün ülkelerin seferber olması gerekiyor. Evrensel barışı, ancak ve ancak, çocukların kalplerindeki sevgi ve ümitlerin yeşermesine olanak vererek tesis edebiliriz.

Bu yıl seçilen Dünya Çocuk Günü teması olan “Her Çocuk İçin Kapsayıcılık” konusunu önemsediğimin altını çizerek, ülkemizde de bu temaya uygun hareket edilmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum.

Bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, sevgi, huzur ve barış dolu bir yaşam sürdürmelerini temenni ediyorum.