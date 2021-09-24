Çocuk onkoloji bölümü için anlamlı destek

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Lefkoşa Devlet Hastahanesi Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nün ihtiyaçlarını gideriyor



Kibriye Güneş Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti önceki gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nü ziyaret ederek onkoloji tedavisi görmekte olan çocuklara Dünya Okuma Bayramı münasebetiyle masal ve hikaye kitapları hediye etti.

Kulüp Başkanı Kibriye Güneş, Kulüp Kurucu Başkanı ve Federasyon Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy ve Kulüp Başkan 1. Yardımcısı Gülsün Madi’nin yer aldığı heyet Onkoloji Bölüm Sorumlusu Dr. Dilek Birgen ve Dr. Ayşe Sayılı Erenel ile Sorumlu Hemşire Oya Maraşuna ile Bölümün önceliklerine göre ihtiyaçlarını gidermek üzere görüştü.

İlk etapta çocuklara Röntgen çekmek ihtiyacı olduğunda hastahane içinde yataklarıyla bölümden diğer bölümlere nakil edilmesinin önüne geçmek ve serviste hizmet verebilmek için “Taşınabilir Dijital X Ray Cihazı” ile “Tekerlekli Sandalye için Taşınabilir Oksijen Tüpleri” teminine gidileceği belirtildi.



