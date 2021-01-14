Çocuğumuzu, ailemizi göremez noktaya geldik

Güney’de çalışan Kıbrıslı Türk işçilerin bir kısmı, geri dönüşlerinde devletin belirlediği otel veya yurtlarda kalmak şartıyla dün sabah erken saatlerde yine yollara düştü. İşçiler “Çocuğumuzu, ailemizi göremez duruma geldik. Bizi virüs olarak görüyorlar, insan yerine koymuyorlar” diye isyan etti



Kıbrıs’ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türk işçilerin bir kısmı, geri dönüşlerinde devletin belirlediği otel veya yurtlarda kalmak şartıyla dün sabah erken saatlerde yine yollarla düştü.

Pandeminin başında bir süre “geri dönmemek üzere” güneye geçen, en son yine karantina uygulamasına giren işçiler, yine karantina merkezlerinde kalacak şekilde güneye geçti.

Kermiya geçiş noktasında dün sabah işlerinin yolunu tutan işçiler, akşam saatlerinde yine aynı noktada kendilerini bekleyen otobüslerle karantina merkezlerine götürüldü.

Güney’de çalışan Kıbrıslı Türk işçiler yine ailelerinden koparıldı.

Daha önce, “geri dönmemek üzere” Güney’e geçen işçiler, akşam iş bitimlerinde bu kez KKTC sınırlarına girdi ve devletin belirlediği karantina merkezlerine götürüldü.

İşçiler; BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar Komitesi, Barış Gücü çalışanları, hasta ve refakatçileri gibi 72 saatte bir PCR testi yaparak ülkeye karantinasız bir şekilde girmek, evlerine dönebilmek, ailelerine kavuşmak istiyor.

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türk işçiler, geri dönüşlerinde devletin belirlediği otel veya yurtlarda kalmak şartıyla dün sabah erken saatlerde işlerinin yolunu tuttular.

11 Ocak Pazartesi günü Meclis önünde gerçekleştirdikleri eylemden sonuç alamayan işçiler, işlerinden kovulmamak adına, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin “bir sonraki emrine kadar” evlerine geri dönemeyecek, ailelerini göremeyecekler.

İşçilerin tepki gösterdiği iki önemli durum mevcut…

Bunlardan biri; BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar Komitesi, Barış Gücü çalışanları, hasta ve refakatçileri, son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabilmelerine izin verilmesi...

Ancak işçiler bu hakka sahip değil.

İsyan ettikleri bir diğer nokta ise, hükümet yetkililerinin her eylem sonrası kendilerine bir tarih vermesi, sonra da bu tarihin uzatılması.

Metehan kapısında dün sabah işe gitmeden önce Kıbrıspostası muhabirinin sorularını yanıtlayan Güney’de çalışan işçiler, yaşadıklarını anlattı.

15 Ocak’a kadar karantina şartıyla geçişlerine izin verildiğini ifade eden bir işçi, “15’inde kararın değişeceğine inanmıyoruz. Çocuğumuzu, ailemizi göremez duruma geldik. İnşallah bir gün bizim başımıza da, insanların durumunu anlayabilen birileri gelir de bu sorunları yaşamayız” dedi.





“BİZİ VİRÜS OLARAK GÖRÜYORLAR”

Bir diğer işçi ise “bizi burada virüs olarak görüyorlar, insan yerine koymuyorlar. Bizi insan olarak görmüyorlar” diyerek isyan etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, “vakaların çoğu Güney Kıbrıs kaynaklı” sözlerine değinen işçi, “O zaman ispatlasınlar. İspatlayamazlarsa, en büyük yalancıdırlar” ifadelerini kullandı.

“USTAM, ‘GELMEZSEN BAŞIMIN ÇARESİNE BAKARIM’ DİYE MESAJ ATTI”

Bir başka işçi ise son 30 gündür işe gidemediğini, patronunun kendisine, “eğer gelmezsen başımın çaresine bakarım çünkü ben işliyorum” diye mesaj attığını belirterek, “bir aydır köyde oturup bekliyorum” dedi.

“SABAH EVDEN ÇIKARKEN, ÇOCUĞUM AYAĞIMA SARILDI…”

Dün sabah evden çıkarken çocuğunun ayağına sarıldığını ifade eden işçi, “Kime ne anlatabiliriz?” diye sordu.

