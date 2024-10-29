“Çocuğumuz sağlıklıydı'”

Hayata veda eden 20 günlük Mihrimah Toymuradov'un babası Baha Toymuradow Mihrimah’ın ölümüne saf alkolün neden olduğunu söyledi ve “Cuma gün bebeğimizi gelip gördük, gayet sağlıklıydı” dedi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, erken doğum sebebiyle kuvözde tedavi gören ve hayatını kaybeden 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’a dün otopsi yapıldı.

Toymuradov’un otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Bebek Toymuradov’un ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler ardından tespit edilecek.

20 günlük Mihrimah Toymuradov'un yaşamını yitirmesi üzerine, babası Baha Toymuradow dün morg önünde açıklamalarda bulundu.

Acılı baba, dün taburcu olmayı beklerken bebeklerinin cenazesini aldıklarını söyledi.

Baha Toymuradov, Mihrimah’ın ölümüne saf alkolün neden olduğunu, delillerin İstanbul’a gönderileceği söyledi.

Toymuradow, Sağlık Bakanlığı’nın olayla ilgili açıklamalarının geciktiğini belirterek, otopsi talep etmeselerdi olayın örtbas edilebileceğini düşündüklerini ifade etti.

Cumartesi günü saat 17:50’de hastaneden çocuklarının fenalaştığına dair bir telefon aldıklarını söyleyen Toymuradow, hastaneye geldiklerinde bebeklerinin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini anlattı. Eşinin şüphelenmesi üzerine polisle irtibat kuran aile, bu müdahale sayesinde olayın detaylarının gün yüzüne çıktığını belirtti.

Aileye göre, doktorlar bebeklerinin cuma günü fenalaştığını bildirdi. Ancak Toymuradow ailesi, cuma günü saat 12:00’de hastaneye gittiklerinde Mihrimah bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu gördüklerini, cumartesi sabahı anne sütü götürdüklerinde de kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini vurguladı. Mihrimah bebeğin ölüm saatinin öğlen 13:30 olduğu, fakat aileye bu durumun 5,5 saat sonra bildirildiği ifade edildi.

Başlangıçta ölüm sebebi olarak erken doğum ve solunum cihazına bağlılık gösterildi. Doktorlar, bebeğin pazartesi günü taburcu edilebileceğini belirtmişken, acılı baba Toymuradow, “Çocuğumu pusette çıkaracaktım, tabutta çıkarıyorum” sözleriyle acısını dile getirdi.

Acılı baba Toymuradow şunları söyledi:

“İlk çocuğumuzdu Mihrimah. Çocuğumuz küvezdeydi solumun sorunu vardı zaten onun için kuvöze kondu. Cuma gün bebeğimizi gelip gördük, gayet sağlıklıydı. Cumartesi günü saat 17.51’de bizi aradılar ve çocuğun fenalaştığını söylediler. Gönyeli’de kalıyoruz zaten hemen geldik. Hastaneye geldiğimizde doktor, çocuğun 13.30’da öldüğünü söyledi.

Baba Toymuradow, eşinin şüphelendiğini ve polise haber verdiğini belirtti.

Toymuradow, “Neden beklettiler çocuğu? Biz otopsi yapılmasını istedik. Pazartesi günü yapılacak dediler bize. Biz de eve gittik sonra birden çocukların mamasına alkol verildiği gibi haberler çıkınca koşarak buraya geldik.” dedi.

Baba Toymuradow, çocuğunun Cuma gecesi fenalaştığı yönündeki iddialara da itiraz ederek, "Biz Cuma günü çocuğumuzu gördük. Videoları ve fotoğrafları var. Çocuğumuz sağlıklıydı," ifadelerini kullandı.

