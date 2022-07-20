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Çobanoğlu yoğun bakımda

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Beyin kanaması geçiren duayen gazeteci Hüseyin Çobanoğlu yoğun bakıma alındı. Bilinci kapalı olan Çobanoğlu’nun durumu kritik

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Çobanoğlu yoğun bakımda
 
 
Uzun yıllar BRT Müdürlüğü ve BRT Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, duayen gazeteci Hüseyin Çobanoğlu yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
Hüseyin Çobanoğlu’nun geçirdiği beyin kanaması sonrası ağır koma durumu devam ediyor.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı,  Hüseyin Çobanoğlu’nun bilincinin kapalı, genel durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü kaydetti.
Çobanoğlu, Haziran ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle bypass ameliyatı olmuştu. 
Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hüseyin Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Tatar, bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı. Yanlış bilgi alan Ersin Tatar, şu açıklamayı yapmıştı:
"Uzun yıllar BRT Müdürlüğü ve BRT Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, duayen gazeteci Hüseyin Çobanoğlu'nun vefatı bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet yaslı ailesine ve basın camiamıza başsağlığı dilerim."
Cumhurbaşkanlığı ofisi daha sonra açıklamanın geri alındığını bildirdi ve Çobanoğlu'nun komada olduğu bilgisini verdi.
 
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