CMIRS Direktörü Mine Yücel: “İnsanlar çok karamsar”



CMIRS Direktörü Mine Yücel, anket sonuçlarını değerlendirdi.

Yücel’e göre "İnsanlar kendi maddi durumları ve ülkenin ekonomik durumu konusunda çok karamsar.”

Yücel şöyle dedi:

“Katılımcıların sadece yüzde 5.86’sı ülkede işlerin doğru yönde gittiğine inanmaktadır ki bu ülkede yaşayanların ne derece çaresiz hissettiğinin de bir göstergesidir.

Ülkede işler yanlış yönde gitse bile buna etki edemediğini düşünen bir toplum vardır. Bu da bu ankette ‘böyle bir şansınız olsaydı başka bir ülkeye taşınır mıydınız yoksa Kıbrıs’ta mı kalırdınız?’ sorusuna başka bir ülkeye taşınırdım diyenlerin oranının yüzde 34.82’ye çıkmış olmasını en iyi açıklayan etkenlerden biridir.

Ülkede ekonomik beklentiler de kötümser olmaya devam etmektedir. Buna ek olarak ekonomik durumunun iyi olduğunu belirtenlerin oranının ise 3 ay içerisinde yüzde 14’ten yüzde 7’ye gerilemesi oldukça düşündürücüdür.

Bu dönemde katılımcıların ruh hali de karışıktır. Geçmiş ankete kıyasla bazı olumsuz duygularda azalma olurken bazıları ayni kalmış, bazı olumlu duygular azalmış, bazıları ise artmıştır.

Tatil dönemi sonrası bazı açılardan katılımcıların az da olsa daha olumlu duygular içerisinde oldukları söylenebilse de her 3 katılımcıdan birinin olumsuz duygular içerisinde olması düşündürücüdür.

Ülkede en önemli sorun olarak ekonomik kriz belirtilmiş olmasına rağmen Kıbrıs Sorunu da önem sırasında yükselmiş ve ikinci sıraya yerleşmiştir. Ekonomik sorunlar yanında siyasi çaresizlik hisleri toplumu kaçışa itmekte, kimi katılımcı şansı olsa ülkeyi terk edeceğini belirtirken birçoğu da Kıbrıs Sorununun çözümünü şu anki durumdan bir kaçış olarak görmektedir.

