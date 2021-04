Çirkin saldırıya tepki yağdı

Bülent Dizdarlı:



Evkaftan emekli 88 yaşındaki babam soruyor:

" Evkafı idare olarak devraldığımızda doktor önce Din Vergisi çıkardı. Bunun amacı camilerde cemaat bağışlarıyla görev yapan ve çok mağdur durumdaki imamlara maaş bağlamaktı. Dr. Niyazi Manyera'da destek vermişti. Tam 4 gün dairede gece gündüz çalıştık. Kimin ne vergi vereceğini saptadık. İmamlar ödendi. Artan paraynan camilerin bakımları yapıldı. Bunu yapan mı dinsiz oldu şimdi ?"









Ziya Emir:



Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Türk Halkının Lideridir. Ona yapılan her hakaret onun şahsında bize yapılmıştır.

Dr. Fazıl Küçük'e hakaret eden kişi derhal istenmeyen kişi ilan edilip KKTC'ye girişi yasaklanmalı hemen akabinde de Türkiye Cumhuriyeti'nde yargılanabilmesi için gerekli tüm girişimler yapılmalıdır.

Devlet ve Hükümet yetkilileri bu konuda önlem almazlarsa derhal Liderimizin tüm sıfatlarını iptal etsinler bize doktorumuz kalsın.

Anıttepeyi de yıksınlar, resmi kurumlardaki fotoğraflarını da indirsinler.

Müzesini de ziyaret edip sahte gözyaşı dökmesinler.

Bırakın da bizim kalbimizdeki yeri bize yeter.







Göktürk Ötüken:



Orhan Baylan denen sözde yazarı Dr. Fazıl Küçük'e hakaretten sorgulayıp yargılamazsanız Kıbrıs Türk halkı sizi vicdanında yargılar ve cezanızı verir...





Eralp Şerifoğlu:



Çıkıyor Orhan Baylan adındaki bir Saygısız,bir süre önce Atatürke,kendi ülkesinin kurucusuna saygısızlık ediyor, edebiliyor!

Sonra bu zat çıkıyor, dizi üzerinden bizim Liderimize hakaretler ediyor. Bu ne cüret!

Bu terbiyesize seçilmişler gereken cevabı vermelidir.Herkes haddini bilmelidir.

Susmak, sessiz kalmak soylu bir eylemmiş! Hade be oyannı. Sessiz kalmak,soylu olana gösterilecek tepkidir...

Canı çeken istediği saat Kıbrıs Türküne veya Liderine hakaret edemez.Edememeli!Ettirmeyin.





Hüseyin Ekmekçi:



Şimdi hayatta olsaydı, "Lafa bakardı, laf mı diye, söyleyene bakardı, adam mı diye"...

Sonra kahvesinden bir yudum çekip, "Hass... pezevek" derdi...

Öyle ağzı dolu dolu... Derdi yani...

Allah rahmet eylesin...









Kudret Akay:



Mesela şimdi TC Lefkoşa Büyükelçisi @mbasceri bir açıklama yaparak TC vatandaşı birinin KT Halkının liderine yönelik çirkin sözlerinden dolayı üzüntü duyduğunu söylese fena mı olur?





Zeki Çeler:



Bu toplumun liderine sahip çıkmak için ne bekliyorsunuz?

Bir da utanmadan her ikide bir de bize “devletinize sahip çıkın, tarihinize sahip çıkın” diye gabal lafazanlık edenler! Nerdesiniz ya?

Varlığımızın en etkin liderine elin ayarsızları, soysuzları hakaret eder ama siz, aynen 1963-1974 arasında olduğu gibi ranzanın altında ya da entari geyip saklanmaya devam edersiniz değil?

Sizin milliyetçiliğiniz de işte bu kadardır.





Feyzan Korur:



Biz Kıbrıs'lılar çok sabırlıyızdır ama bu sineye çekiyoruz anlamında değildir...

Sağcımız solcumuz vardır fikir ayrılıkları vardır ama ortak bir noktamız da vardır değerlerimize laf ettirmeyiz...

Ve ölmüş birinin arkasından " geberdi gitti" diyecek kadar sahte dinci değiliz...

Çünkü biliyoruz ki ölmüş birinin ardından kötü konuşmak dini vecibelere göre günah ve ayıptır...

Dr.Fazıl Küçük nurlarda uyu seni sevgi ve saygı ile anmaya devam edeceğiz...

Halkın Sesi gazetesinin önüne her yolum düştüğünde veya yazılarımı teslim etmeğe gittiğimde selam vermeden geçmezdim

-- Napan Fazıl amca

-- Eyiyim be kız o p...vek babana selam söyle Dr.amcam dedi ki her gün geçen arabaynan buraşdan durman bir gave içesiniz.

-- Selamını söylerim ama p...vek demem

-- O anlar merak etme...





Naim Pınar:



Kıbrıs Türk Halkının bağrından,

Bu toprakların ruhundan doğdu Doktor Küçük.

O, Atatürk ilkelerinin hattından da halkının hakkından da şaşmadı...

Bu inancının ve halkına olan sevgisinin gücünü ortaya koymaya yeter..







Süleyman Özkoç:



Liderimiz Mekanı cennet olsun sana dil uzatan şerefsizlerin namusuzların dili kopsun inşallah ...

Rahat uyu emanetin sağlam ellerde...