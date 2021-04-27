Çipli turist yüzerek halk plajına geçti

Girne’de konaklayan bir turist, otel plajında yüzdüğü esnada yüzerek halk plajına geçti ancak bileklik sistemi hata uyarısı vermedi. Sağlık Bakanlığı bunun üzerine bileklik mesafelerinin daha da kısıtlanmasını kararlaştırdı

Girne’de kapalı devre turizm çerçevesinde adaya gelen bir turist kaldığı Metrit Park Otel’in plajından denize girdi ve yüzerek Kervansaray plajına geçti. Ancak bileklik sistemi hata uyarısı vermedi.Bunun üzerine bileklik mesafelerinin daha da kısıtlanması kararlaştırıldı.Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile geçtiğimiz hafta sonu otelde konaklayan bir turistin otel plajında yüzdüğü esnada, yüzerek halk plajına geçtiği tespit edildi.Kişi kendisi için tanımlanan sınırlar içerisinde olmasına karşın bileklik mesafesinden dolayı, sistem hata uyarısı vermedi.Böylesi durumun yaşanmaması için otelde konaklayan turistlerin bileklik mesafelerinin daha da kısıtlandığı ve kapalı turizm yapan tüm otellere gerekli uyarının yapıldığı dile getirildi.Turizm ve Çevre Bakanlığı kapalı turizm sistemi çerçevesinde halkın endişeye kapılmaması ve kolaylıkla bilgi edinmesi için şeffaf bir şekilde her hafta gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaşmaya devam edeceğini açıkladı.Öte yandan Turizm ve Çevre Bakanlığı geçtiğimiz hafta kapalı turizm sistemi ile adaya turist olarak gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaştı, bu kapsamda toplam 580 kişinin KKTC’de konakladığını kaydetti.Açıklamaya göre ülkeye üç günlük seyahat için 22 Nisan tarihinde 457, 23 Nisan tarihinde 123 kişi geldi.Gelen tüm yolculara Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile bileklik takıldı ve PCR test sonuçlarına göre otellerde konaklamalarına izin verildi.Açıklamaya göre, charter uçuşlar ile toplam 457 kişi giriş yaptı. Gelen tüm yolcular 3 günlük seyahatlerini tamamladıktan sonra 25 Nisan tarihinde ülkeden ayrıldı. 25 Nisan’da önceden pozitif olduğu için karantinada tutulan bir yolcuyla birlikte toplam dönen yolcu sayısı 458’e çıktı.23 Nisan tarihinde gerçekleşen charter uçuşlarla gelen 123 kişi de 26 Nisan’da ülkelerine döndü.Turistin Kervansaray plajına çıktığı an böyle görüntülendi