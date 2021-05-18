Çinli turistlere Ercan'da şok

Kuzey Kıbrıs’a turist olarak gelen ve yatırım konusunda araştırma yapmak isteyen dört Çinli turistin ülkeye girişlerine izin verilmedi.Ercan Havaalanı’nda bileklik takılıp karantina oteline götürülen söz konusu dört turistin karantina süreleri sona erdikten sonra ülkelerine geri gönderilecekleri iletildi.Karantina sürelerinin bitiminden sonra ülkeyi gezmek isteyen dört Çinli turiste bu iznin verilmemesi, söz konusu turistleri şoka uğrattı.Dünyanın en büyük ülkelerinin başında gelen Çin’den yatırım konusunda KKTC’ye gelen kişilerin ülkeye girişlerine izin verilmemesi üzerine Turizm Bakanlığı’nın girişim yapıp yapmayacağı bilinmiyor.