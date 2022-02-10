YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, cinayetin uluslararası boyutunun araştırılması gerektiğini ifade etti.







Arıklı şu paylaşımı yaptı:

“Cinayetin Uluslararası boyutu araştırılmalı...

Değerli iş insanı Halil Falyalı'nın hunharca işlenmiş bir cinayete kurban gitmesi, Halkımızı derin bir endişeye ve üzüntüye sevk etmiştir.

Saldırının işleniş şekline bakıldığında, bu cinayetin son derece profesyonelce işlenmiş olduğu görülmektedir.

Bu saldırı polis teşkilatımız tarafından, uluslararası boyutu ile de araştırılmalı ve failler yakalanmalıdır.

Hayırsever iş insanı Halil Falyalı’ya rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

