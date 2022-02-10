banner762
“Saldırganlar denizden kaçmış olamaz”
“Saldırganlar denizden kaçmış olamaz”
18 0
Kaymaklı ‘kupada varım’ diyor
Kaymaklı ‘kupada varım’ diyor
15 0
 
13 0
“Bu ülkeye önce adalet lazım”
“Bu ülkeye önce adalet lazım”
22 0
9 0
81 0
“Doktor kontrolsüz ilaç kullanmayın”
“Doktor kontrolsüz ilaç kullanmayın”
15 0
banner797

“Cinayetin uluslararası boyutu araştırılmalı”

banner476

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, cinayetin uluslararası boyutunun araştırılması gerektiğini ifade etti.

banner714
“Cinayetin uluslararası boyutu araştırılmalı”

 
 
Arıklı şu paylaşımı yaptı:
“Cinayetin Uluslararası boyutu araştırılmalı...
Değerli iş insanı Halil Falyalı'nın hunharca işlenmiş bir cinayete kurban gitmesi, Halkımızı derin bir endişeye ve üzüntüye sevk etmiştir.
Saldırının işleniş şekline bakıldığında, bu cinayetin son derece profesyonelce işlenmiş olduğu görülmektedir.
Bu saldırı polis teşkilatımız tarafından, uluslararası boyutu ile de araştırılmalı ve failler yakalanmalıdır.
Hayırsever iş insanı Halil Falyalı’ya rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.