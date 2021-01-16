Çin aşısı olurum

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Nedime Serakıncı, Çin aşısına yönelik dedikoduları doğru bulmadığını söyledi ve ekledi: “Çin malı diye yaklaşmak yanlıştır. Aşıdan korkmamak gerek”



Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Çin aşısına yönelik dedikoduları doğru bulmadığını belirterek, “Çin malı diye yaklaşmak yanlıştır. Aşıdan korkmamak gerek” dedi.

Sırası geldiğinde Çin aşısı olacağını söyleyen Serakıncı, "Birinci derece hastalarla temasta olan bir kişi değilim. Hastane içinde değilim. O yüzden başvuru yapmadım. Ancak sıram geldiğinde Çin aşısı olacağım" diye konuştu.

Prof. Dr. Nedime Serakıncı, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa katılarak, Çin aşısı etkinliğine yönelik dedikoduların yanlış olduğunu belirterek, “Çin aşısı yapmanın en büyük riski ne olabilir ki? En fazla bu aşı tutmaz, çalışmaz” dedi.

Aşıya “Çin malı” diye yaklaşmanın doğru olmadığını ifade eden Serakıncı, Çin aşısına yönelik spekülasyon nedenlerini şöyle aktardı:

“Çin aşısı şu anda AB tarafından henüz onay almadı. Onay almama sebebi ise aşının kaç kişi üzerinde denendiğine ilişkin rakamın açıklanmamasıdır. Pfizer ve Moderna aşısının kaç kişi üzerinde denendiğine dair rakamları açıklandı, bilim dergisinde güvenirliliğine dair yayın da çıktı. Ama Pzifer/Moderna aşısı da acil kullanım aşılarıdır.”

Çin aşısının verilerinin paylaşılmaması nedeniyle şüpheyle yaklaşıldığını kaydeden Serakıncı, “küçükken olduğumuz kızamık, suçiçeği gibi aşılara benzer. Görebileceğimiz en büyük risk tutmama riskidir. Hali hazırda AB tarafından onaylanan aşılar için de geçerlidir. AB, Çin aşısı için henüz kararını vermedi” dedi.

