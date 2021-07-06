Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu bağlantılı Taşkent-Haspolat ana yoluna yönlendirilen trafikte yaşanan sıkışıklık, sürücüler için işkenceye dönüştü. Lefkoşa’dan Mağusa’ya gitmek isteyen yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda trafik kaosa döndü, sürücüler isyan etti.Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan Hamitköy –Haspolat arasındaki yol üzerinde yapımı devam eden çember çalışmaları nedeniyle Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu bağlantılı Taşkent-Haspolat ana yoluna yönlendirilen trafikte yaşanan sıkışıklık sürücüler için tam anlamıyla zulme dönüştü.Lefkoşa’dan Mağusa’ya gitmek isteyen yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu.Sıcak hava altında arabalarında uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kalan sürücüler isyan etti.Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Lefkoşa-Gazimağusa ana yoluna bağlantı kavşağındaki çalışmalar devam ediyor.Kavşağın Güney kesimindeki çalışmaların kısmen tamamlandığı ve Lefkoşa yönündeki trafik akışının yeni asfalt üzerinden iki şerit olarak verilmeye başlandığı belirtilen açıklamada, kavşağın kuzey kesimindeki çalışmalar nedeniyleGazimağusa istikametindeki trafik akışının, dün saat 06.00’dan itibaren Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu bağlantılı Taşkent-Haspolat ana yolu üzerinden sağlandığı belirtildi.