Ciklos bağlantılı yeni yol

Girne’de kaçış yolunu Girne-Lefkoşa ana yoluna bağlayacak yeni Ciklos bağlantı yoluna başlandı

Girne’de yeni Ciklos bağlantılı yolun çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sorunların bilindiğini, bütçe imkanları çerçevesinde de kentin sorunlarını çözmeye devam ettiklerini söyledi.

Şenkul’un açıklaması şöyle:

“Kaçış yolunu Girne-Lefkoşa Anayoluna bağlayacak yeni Ciklos bağlantı yoluna hayırlısıyla başladık.

Sorunları biliyoruz, bütçe imkanları çerçevesinde de kentimizin sorunlarını çözmeye devam ediyoruz.

Biraz rastlantı, biraz bizim şansımız, biraz iş insanlarımızın katkısı, biraz da bizim yönetim anlayışımız sayesinde bu önemli yolu da piyasa bedelinin neredeyse %40’ına yaptırıyoruz.

Dün aldığımız arsanın da piyasa bedeli aldığımızın 2 katıydı.

Kaynakların verimli kullanımı ilkesiyle çalışmaya devam.

Bir de gerçek nüfus üzerinden Girne’nin Hakkı verilse, devletten bugün itibarıyla 70 milyonu aşan alacakları ödense ve paramız enflasyon karşısında perişan edilmese daha neler yapabilirdik varın hesabını siz yapın…

Mazeret yok, iş var…”