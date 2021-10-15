“Çıkılan münhal geçersizdir”

CTP Başkanı Erhürman: “İstihdam, vatandaşlık, terfi gibi işlemler yapmaya kalkarlarsa bunlar hukuken geçersizdir! Kalkınma Bankası münhal çıkmış. Hukuken geçersizdir! Nokta!”





Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman, Kalkınma Bankası‘nın hükümetin istifasından bir gün sonra çıktığı münhalin hukuken geçersiz olduğunu vurguladı

Münhale tepki gösteren Erhürman, hükumetin derdinin ne olduğunu bildikleri için önceki gün açıkça uyardıklarını hatırlatarak, olmayan hükumetin istifa ettiğini ve artık yeni hükumet kuruluncaya kadar yalnızca günlük, zorunlu, cari işleri yapmaya yetkili olduğunu belirtti.

Erhürman, “İstihdam, vatandaşlık, terfi gibi işlemler yapmaya kalkarsa bunlar hukuken geçersizdir! Kalkınma Bankası münhal çıkmış. Hukuken geçersizdir! Nokta!” dedi.

Yaşananları “rezalet” olarak nitelendiren Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın parlamentoda temsil edilen partilerin temsilcileriyle istişare sürecini hemen başlatması gerektiğini söyledi.

Erhürman ayrıca, bu dönemde yapılan yanlış işlerin hepsinin kurultay vesilesiyle yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın tarafsızlığının da tartışmalı hale geldiğini öne sürdü.

Azınlık Hükümeti’nin derdinin halk olmadığını savunan Erhürman, “Kurultaya giderken hangi adım daha fazla avantaj kazandırır diye düşünerek hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının kırılma noktasında olduğuna vurgu yapan Erthürman, “Kıbrıs Türk halkı tarihi bir karar verecek. Biz bu hükümetin yok hükmünde olduğunu 10 aydır söylüyoruz. 6 ilçede eylem yaptık biz CTP olarak. Müsterih olduğumuz nokta, halkın iradesinin kullanılacağı noktaya gelindi” dedi.

Tatar’ın CTP içine yönelik “harcı alem” konuşmaya devam ettiğini ifade eden Erhürman, “Ne yazık ki tarzı bu şekilde. Bu tarzdaki bir kişi gelin görün ki Cumhurbaşkanlığı makamında” diyerek, Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırdığını öne sürdü.

“Memlekete para yağıyor” havasının yaratılmaya çalışıldığını da söyleyen Erhürman, bu paraların nerede olduğunu ve neden 140 milyon TL borç alındığını sordu.

“Kaosun olduğu yerde artık düzen tutturulamaz ve insanlar bireysel hedeflere koşmaya başlar. Öyle bir kaosa sürüklediler ki ülkeyi ne kural ne intizam kaldı. Memleketi ne hale getirdiniz gördük” şeklinde konuşan Erhürman, vatandaş bunun böyle gitmeyeceğini gördüğünü ve kendilerinin ortaya alternatif koyacaklarını söyledi.

