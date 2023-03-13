“Ciğerim bin parça”

İsias Otel’de 12 saat enkaz altında annesi ile konuşan, yardım için ses kaydı gönderen ve enkazdan sağ çıkarılmasına rağmen iç kanama nedeniyle hayatını kaybeden 27 yaşındaki Nazımcan Hartlap’ın ardından acılı annesi Hilal Türk, isyan etti “AFAD defalarca arandı oraya zamanında gidilmedi. Asker neredeydi, sesleri duyan insan neredeydi?”

Turist Rehberler Birliği’nin (TUREB) uygulama eğitimi kapsamında Adıyaman’a giden 43 kişilik rehber grubunda yer alan ve İsias otel enkazında Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) kafilesiyle aynı acı sonu yaşayan turist rehberi Nazımcan Hartlap’ın annesi Hilal Türk konuştu.

Kendisini kurtaran ekipleri, elini başına ve kalbine koyarak selamlamasıyla hafızalarda yer edinen Hartlap, kaldırıldığı hastanede iç kanama nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölümünden sonra oğlunun ses kayıtlarını dinleyen acılı anne, “Konuşacak çok şey var” dedi.

“CİĞERİM BİN PARÇA”…

Evladını tek başına büyüttüğünü gözleri dolarak dile getiren ve deprem günü sabah 06.45’te oğlunun, “Anne deprem oldu biz iyiyiz” mesajını aldığını anlatan acılı anne, “Enkaz altında çektikleri ses kaydının duyulması için tweetlediler. Mesajın hemen ardından aradım konuştuk, bana iyi olduğunu dışarıyı gördüğünü söyledi. Enkaz altından 12 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı, bana üç kez anne diye seslendi. Benim ciğerim paramparça, 27 yıllık bir hayat bıraktı. Bugün hala gidilmeyen enkazlar var, telefonlarda hala kayıtlar duruyor AFAD defalarca arandı oraya zamanında gidilmedi” sözleriyle isyanını dile getirdi.

“BU DAVA BİTER Mİ?”…

İsias Otel faciasında ailelerin isyanı ortak. “Erken müdahale edilseydi yaşayabilirlerdi.” Yüzyılın felaketinin yaşandığını ifade eden anne Hilal Türk, “Kolanları kesmek nedir? İnsanlar DNA testi yaparak yakınlarını orada bulabildi. Çocuklarımızı 9 ay karnımızda taşıdık, evladımı kendi elimle toprağa gömdüm. Enkaz altında direndi ama iç kanama sonucu öldü oğlum ve onun gibiler. Bu dava biter mi? Günlerce cenazemi aradım, Kıbrıslılar olmasaydı o enkazdan kimse çıkmayacaktı” şeklinde konuştu. Sorgulanacak yüzlerce şey olduğunu kaydeden Türk, “Asker neredeydi, sesleri duyan insan neredeydi” ifadelerine dikkati çekti.

“KIBRIS İNSANININ İRADESİ ÇOK BÜYÜK”…

Yaşanan deprem kayıplarında Kıbrıslıların büyük bir dayanışma içinde olduğunu gördüğünü kaydeden Hilal Türk, “Kıbrıs insanın iradesi çok büyük” dedi. Seslerini duyurmak için Türkiye’de büyük mücadele vermeye devam edeceklerini kaydeden Hilal Türk, “Her şey bir soru işareti. Kıbrıs insanı 43 rehber ailesini de yalnız bırakmasın. Sesimizi duyurmaya ihtiyacımız var. Çocuklarımızın, kaybettiğimiz canların hesabını hep birlikte soralım” dedi.

