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Çiğ süte okkalı zam

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Çiğ süte yüzde 14. 40 oranında zam yapıldı. Bu artışla süt ve süt ürünleri de zamlanacak

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Çiğ süte okkalı zam
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Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), çiğ süte yüzde 14. 40 oranında zam yaptı.
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, yaptığı açıklamada 14.40 zammın onaylandığını kaydetti. SÜTEK’e ‘Üreticilerin girdi maliyetlerini azaltın zammı geri çekin’ önerisini sunduklarını kaydeden Erden, bunun mümkün olmadığını çiğ süte yapılan zamla birlikte şimdi sektörün bir türbülansa gireceğini, arka arkaya süt ve süt ürünlerinin zamlanacağını kaydetti. Erden ‘zammı halk ödeyecek’ dedi
 
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