Çiftçilere kuraklık için 74 milyon TL tazminat

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nun bugün sabah 00.01 itibarıyla sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararının ardından, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin değerlendirmesi uyarınca off-licence ve benzeri işletmeler haricinde tüm iş yerlerinin geceleri en geç saat 01.00’de kapanması kararı aldıklarını açıkladı.

Başbakan Saner, 360 bin dönüm kurak alan için tahıl üreticilerine 74 milyon 259 bin 840 TL tazminat ödenmesini onayladıklarını da söyledi.

Başbakan Ersan Saner başkanlığında bugün 11.30 sıralarında başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Yaklaşık üç buçuk saat süren toplantı sonrası Başbakan Saner, açıklamada bulunarak toplantıda alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla bugün sabah 00.01 itibarıyla sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını hatırlatan Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin müstesna olarak kabul edilecek, off-licence ve benzeri işletmeler dışında tüm işletmelerin gece 01.00’de kapanmasını önerdiğini, bu bağlamda bu akşam müstesna işletmeler hariç tüm işletmelerin 01.00 itibarıyla kapanacağını kaydetti.

Hükümete geldikleri günden bu yana üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması için çok ciddi çabalar ortaya koyduklarını ifade eden Başbakan Saner, Nisan ayında 15 bin yabancı öğrencinin ülkeye gelmesi için çok ciddi bir program yürüttüklerini anımsattı.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM DÜN BAŞLADI

Covid 19’daki başarılı çalışmaları neticesinde dünyanın en güvenilir ülkelerden olunması hasebiyle üniversitelerde yüz yüz eğitime dün itibarıyla başlandığını belirten Başbakan Saner, bunun yanında ülkeye 3. dünya ülkelerinden gelen öğrencilere ve özellikle DSÖ’nün kırmız ülke olarak nitelediği ülkelerden gelen öğrencileri aşılama çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Başbakan Saner, bu yıl ülkeye 20 bine yakın öğrenci beklendiğine dikkat çekti.

“HP ÖDENEĞİ BUGÜN ÖDENDİ… MALİYEYE YÜKÜ 24 MİLYON TL CİVARINDA”

Başbakan Saner, Covid 19 nedeniyle Maliyede oluşan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ocak ayında maaşlara yansıtılması gereken 10.65’lik hayat pahalılığını ödeneğinin bugünden itibaren ödenmeye başlandığını belirterek, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan hayat pahalılığının ilk taksitinin, yani Ocak ayı farkının bugün ödendiğini söyledi.

KURAKLIK... 360 BİN DÖNÜM ARAZİ İÇİN 74 MİLYON TL TAZMİNAT

Bunun Maliyeye getirdiği toplam yükün 24 milyon TL civarında olduğuna işaret eden Başbakan Ersan Saner, bu yıl kurak bir dönem geçirildiğini, çiftçilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yaptığı saptama ve değerlendirme sonucu ülkede kuraklığa giren 360 bin dönüm araziye, 74 milyon 259 bin 840 TL ödeme yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Burada arazilerin kuraklığa girme oranlarının da bölgelerine göre yüzde 90, yüzde 70 ve yüzde 50 ile hiç kuraklığa girmeyen diye kategorilere ayrıldığına dikkat çeken Başbakan Saner, tüm bunların yanında Covid 19 nedeniyle sıkıntı yaşayan ve ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa daha önce destek oldukları gibi bugünden itibaren destek verileceğini vurguladı.

Geçmişte olduğu gibi yine anavatan TC iş birliğinde, kısmi hibe programlarına devam edildiğini söyleyen Başbakan Saner, en son 20 Temmuz’da esnaf, çiftçi, hayvancılara ve turizm sektörüne 60 milyon TL hibe yardımı gerçekleştirildiğini anımsattı.

11 MİLYON TL’LİK HİBE DESTEĞİ

Başbakan Saner, şimdi de son üç ayı kapsayacak şekilde bugün açılan ve ayın 8’inde de genç girişimcilere açılacak 11 milyon TL’lik hibe desteğini ilan ettiklerini aktararak, bu hibelerin tümünün anavatan TC ile yapılan “İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” çerçevesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

11 MİLYON TL HİBE SANAYİCİLERE, TARIMA, TURİZME VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE

Anavatan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da katkılarından dolayı teşekkür eden Başbakan Saner, verilecek 11 milyon TL’lik hibe programının 3 milyon TL’sinin sanayicilere olduğunu kaydetti.

Sanayicilere verilecek hibenin üretimde katma değer ve verimlilik artışı sağlanması, ürünlerin uluslararası imkanlara kavuşturulması için sağlanacağına işaret eden Başbakan Saner, diğer 3 milyonluk kısmın ise tarıma ayırıldığını belirtti.

Tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması için verilecek destekler olduğuna dikkat çeken Başbakan Saner, tarımsal ürünlerin katma değerinin arttırılması ile ilgili hibe destekleri olduğunu ifade etti.

Turizm sektörüne verilecek 3 milyon TL’lik hibenin ise, turizmdeki tesislerin hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin arttırılarak, turizm kalitesinin arttırılması, yeni tesisler oluşturulması için olduğunu belirten Başbakan Saner, 2 milyon TL’lik hibenin ise tamamen genç girişimcilere ait olacağını belirtti.

Başbakan Saner, 2019’dan itibaren işletme kuran ve çalıştıran gençlere girişimcilik desteği verileceğini söyleyen Başbakan Saner, müracaatların 8 Ekim’de başlayacağını sözlerine ekledi.