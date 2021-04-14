Çiftçiler isyanda

Çiftçiler Birliği, hükümetin iki aydan bu yana sorunlarına çözüm üretmediği gerekçesiyle ve bütçeden tarıma ayrılan payın artırılması talebiyle dün şok eylem düzenledi.Çiftçiler, iş araçlarıyla Lefkoşa’ya indi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın sokağını traktörlerle kapattı. İş araçlarının şehre inmesi trafikte aksamalara da neden oldu.Daha sonra eylemciler araçlı eylemlerini Başbakanlık önüne taşıdı.Başbakanlık önünde tansiyon yükseldi. Kendileriyle saat 12’de görüşmek üzere randevu veren Başbakan Ersan Saner’in Başbakanlık’ta olmadığını öğrenen çiftçilerin gerginliği oldukça yükseldi. Çiftçiler, Başbakan Saner’in Başbakanlık binasına gelerek kendileriyle görüşmemesi halinde duvarları ve kapıları yıkarak traktörlerle binanın bahçesine gireceklerini ifada ettiler.Traktörleri Başbakanlık kapısına dayayan çiftçilerin karşısına polis ekipleri tarafından etten duvar örüldü.Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı ve üyelerini uyararak, “Herhangi bir kamu malına ya da kişiye zarar vermeniz halinde hakkınızda yasal işlem başlatılacak. Traktörlerle devlet malına zarar vermek bir eylem çeşidi değildir. Başbakan toplantıya gelmediği için devlet malına zarar veremezsiniz” sözleriyle eylemcileri uyardı. Hüseyin Kadir Çete’nin uyarısı da tansiyonu düşürmedi.Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, eylemcilerin yanına gelerek Çiftçiler Birliği’nden bir heyeti görüşme için içeriye davet etti. Başbakanlık Müsteşarı’nın daveti üzerine tansiyon düşürüldü ve traktörler geçici bir süre için susturuldu. Çiftçiler Birliği üyeleri görüşme için içeriye girdi.Eylemde Birlik Başkanı Hüseyin Kelle, “Hükümet samimiyetsizlikten uzak davranıyor. Çiftçinin doğrudan gelir desteği 7 ay geçmesine rağmen ödenmemiştir. Başbakana gerçekleştirdiğimiz temaslarda yaptığımız öneriler kapsamında da samimi değillerdir. Yasalarda güncelleme istiyoruz” dedi.Başbakan Hamza Ersan Saner, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Kelle ve bazı yönetim kurulu üyelerini kabul ederek çiftçilerin sorunlarını konuştu.Birlik Başkanı Hüseyin Kelle, 2021 yılı doğrudan gelir desteklerinin (DGD) 2020’deki gibi olması yönünde Bakanlar Kurulunun karar aldığını öğrendiklerini kaydetti. Kelle “Bunun sürdürülebilirliği artık yok. Bu desteklerin tamamını kaldırın. Verdiğiniz 225 milyon TL’lik desteğin tamamını kaldırın” dedi.Kelle, “Mevcut sistem aynı kalırsa bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi.Yedi ay gecikmeli doğrudan gelir desteği alacakları bulunduğunu dile getiren Kelle, Türkiye ile imzalanan protokolde 40 milyon, yeni bütçede de 30 milyon destekler için ek bütçe yaratıldığını, ancak henüz üreticinin bir katkı alamadığını ifade etti.Toprak Ürünleri Kurumunun borcunun TC tarafından silindiği yönündeki habere atıfta bulunan Kelle, TÜK’ün 12 milyon dolarlık bir borcunun bulunmadığını savundu. Kelle, tarımda iyileştirme yapma adına, Toprak Ürünleri Kurumunun Kooperatif Merkez Bankasına olan 170 milyon dolar borcun, çiftçi, patates üreticisi ve hayvancıdan da kesilerek ödenmesini önerdi.Başbakan Saner ise, 27 milyon TL’lik 2020 yılından kalan doğrudan gelir desteğinin bankalara dün sabah yatırıldığını, 2020’den kalan DGD alacağı kalmadığını belirtti.Türkiye ile imzalanan protokol henüz yürürlüğe girmediği için, protokoldeki ek desteğin verilemediğini belirten Saner, 70 milyonluk ek destek için endişelenmeye gerek olmadığını ifade etti.Bu görüşmeden sonra Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, bütçeden tarıma ayrılan payın artırılması talebiyle düzenlediği araçlı eylemini Başbakanlık’tan sonra Cumhuriyet Meclisi önüne taşıdı.Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, “Tarıma destek artırılmalı, mevcut destek programını kabul etmeyeceğiz, bunu daha önce de söyledik” diye konuştu.Kelle, Başbakan’a 2021 bütçesindeki tarıma destek miktarını kabul etmeyeceklerini ifade ettiklerini kaydederek “Tüm paydaşların bir masa etrafında bir araya gelmesini istiyoruz. Bütçenin revize edilmesini talep ettik. Mevcut destek programını kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Eğer bu sıkıntının yollarda çözülmesini istemiyorlarsa çözüm bulunmalı. Kendisi de kabul etti. Yarın (bugün) paydaşlar yazılı taleplerini bildirecek” diye konuştu.Eylemciler açıklamanın ardından polis eşliğinde araçları ile birlikte Meclis önüne gitti.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, eylem için Meclis önüne giden Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği heyetini kabul etti. Sennaroğlu, Çiftçiler Birliği’ne hitaben hükümetin acilen tedbir alması gerektiğini vurguladı. Sennaroğlu, kendisinden ısrarla kürsüden konuşma yapmasını isteyen Kelle’ye, şu anda Meclis Başkanı olduğunu, taraf olamayacağını, ancak diğer platformlarda tarımın sesi olacağını, Başbakan ile de özel görüşme yapacağını, komik rakamlarla düşen destek rakamlarının düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.