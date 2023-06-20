Çiftçiler Birliği, Toprak Ürünleri Kurumu’nun alımlara başlamamasına tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) alımlara başlamamasından duydukları tepkiyi ortaya koyarak, üreticinin mağdur olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam yaptığı yazılı açıklamada, geçmiş yıllarda en geç haziran ayının ikinci yarısında TÜK ambarlarının açıldığını belirterek, bu yıl açılmamasını eleştirdi.

Yağmurlardan etkilenen üreticinin doğan zararlarının ve doğacak kayıplarının bedellerini kimlerin tazmin edeceğini soran Nizam, bayram öncesi TÜK ambarlarının açılması gerektiğini kaydetti ve açılmadığı takdirde üreticinin her şeye rağmen kendi önlemini alacak kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

