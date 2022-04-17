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Çiftçiler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Nizam

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Çiftçiler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Nizam
Çiftçiler Birliği'nde dün yapılan genel kurul sonucunda yapılan başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri neticesinde yeni başkanını belirledi.
Yapılan seçim sonucunda başkanlık için yarışan Mehmet Nizam ve Oğuz Ceyda arasındaki yarışın galibi Mehmet Nizam oldu.
Nizam'ın rakibi Oğuz Ceyda'ya yaklaşık 500 civarında fark attı.
Mehmet Nizam: 923 oy
Oğuz Ceyda: 449 oy
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