Çiftçiler Birliği'nde yeni yönetime seçilenler de belirlendi

Çiftçiler Birliği'nde dün yapılan genel kurul sonucunda başkanlığa 923 oyla seçilen Mehmet Nizam’ın ardından 22 kişilik yeni yönetim kuruluda belirlenmiş oldu.
Yapılan oylama sonucunda 5 bölgeden en fazla oyu alan yönetim kurulu üyeleri ve aldıkları oy sayıları şöyle:
Lefkoşa:
Arif Muslu: 687
Adil Üçöz: 646
Metehan Erel: 632
Hasan Tel: 622
Mustafa Beyoğlu: 618
Erkan Demirer: 617
Mağusa:
Tansel Sağır: 685
Gürtan Toygar: 647
Hasan Caner Koçak: 612
Salih Tuğralı: 603
İbrahim Şahan: 603
Süleyman Özgürtürk: 577
Girne:
Mehmet Salih Eligön: 525
Latif Gayi 497
Ergin Gökçebel: 491
İskele:
Yusuf Yüzüak: 762
Mehmet Okan Güllü: 665
Rasım Çebi: 654
Osman Özduman: 644
Güzelyurt:
Mustafa Darbaz: 715
Yusuf Şanlıer: 715
Ramadan Binatlılı: 712
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