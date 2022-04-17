Çiftçiler Birliği'nde yeni yönetime seçilenler de belirlendi

Çiftçiler Birliği'nde dün yapılan genel kurul sonucunda başkanlığa 923 oyla seçilen Mehmet Nizam’ın ardından 22 kişilik yeni yönetim kuruluda belirlenmiş oldu.

Yapılan oylama sonucunda 5 bölgeden en fazla oyu alan yönetim kurulu üyeleri ve aldıkları oy sayıları şöyle:

Lefkoşa:

Arif Muslu: 687

Adil Üçöz: 646

Metehan Erel: 632

Hasan Tel: 622

Mustafa Beyoğlu: 618

Erkan Demirer: 617



Mağusa:

Tansel Sağır: 685

Gürtan Toygar: 647

Hasan Caner Koçak: 612

Salih Tuğralı: 603

İbrahim Şahan: 603

Süleyman Özgürtürk: 577



Girne:

Mehmet Salih Eligön: 525

Latif Gayi 497

Ergin Gökçebel: 491



İskele:

Yusuf Yüzüak: 762

Mehmet Okan Güllü: 665

Rasım Çebi: 654

Osman Özduman: 644



Güzelyurt:

Mustafa Darbaz: 715

Yusuf Şanlıer: 715

Ramadan Binatlılı: 712



