banner762
banner815
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
9 0
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
7 0
 
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
16 0
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
84 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
10 0
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
14 0
55 0
banner797
banner854

Çiftçiler, Başbakanlık önünde eylem yapıyor

banner476

banner825
Çiftçiler, Başbakanlık önünde eylem yapıyor

Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel başkanlığında 11.00 sıralarında toplandı.

Bu arada Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği yönetim kurulu, ek bütçeyle ilgili rahatsızlıklarını dile getirmek ve bazı ekonomik taleplerde bulunmak amacıyla Başbakanlık önüne geldi.

Çiftçiler, Bakanlar Kurulu toplantısına girmeden önce kendileriyle konuşan Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a siyah çelenk verdi.

Korna çalarak protesto yapan çiftçiler, zaman zaman Başbakanlığın bahçe kapısını güç kullanarak açmaya çalışıyor.

Çiftçiler Birliği yönetim kurulundan bir grup, Başbakan ile görüşme talebinde bulundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.