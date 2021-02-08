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Çift maske uyarısı

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Dr. Sibel Siber, mutasyonlu virüse karşı çift maske takılması yönünde uyardı

Çift maske uyarısı
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YDÜ’de yapılan araştırmalar sonucu İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu virüsün olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Dr. Sibel Siber, mutasyonlu virüse karşı ne gibi ek önlemler alınabileceği yönünde açıklama yaptı.
Siber’in açıklaması şöyle:

Mutant virüse karşı alacağımız ilave önlemler:
1- Kapalı ortamlarda ( Market - eczane) çift maske takalım.( Mutant virüse karşı tek maskenin koruyucu olmadığı tespit edildi)
2- Market veya başka bir yerde karşılaştığımız birisi ile sohbet etme süremiz 3 dakikanın altında olsun ve aramızda en az 1.5 metre mesafe olsun.
3- Kapalı ortamlar sürekli havalandırılsın.
Sağlıklı günler dileğiyle...
 
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