Çift aşıya karantinasız giriş

Başbakan Ersan Saner BRT’de katıldığı canlı yayında programda Ali Baturay ve Özdemir Tokel’in sorularını yanıtladı. Başbakan Saner 10 Haziran’dan itibaren yayınlanacak listedeki ülkelerden çift aşılı kişilerin KKTC’ye karantinasız gelebileceğini söyledi. Saner, ülkelerin belli kriterlere göre listeleneceğini, kırmızı listede olan ülkelerin dışında kalan ülkelerden, çift aşılı olan kişilerin PCR testlerini yaptırarak, adaya gelebileceğini söyledi.

Başbakan, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek listelerin açıklanacağını ifade etti. Saner, söz konusu uygulamanın 10 Haziran’da olacağını, ancak 3 Haziran tarihine çekilmesi için de çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Saner ayrıca ülkeye karantinasız gelecek olan kişiler için QR kod uygulaması yapılacağını da söyledi.