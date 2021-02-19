“Çift aşı ile geliş için toplum aşılanmalı”

Basın çalışanları dün aşılandı. Bakan Pilli, Nisan’dan itibaren çift aşı yapanların karantinasız ülkeye gelişlerinin başlaması için Mart sonu gibi halkın büyük çoğunluğunun aşılanmasının tamamlanmış olması gerektiğini vurguladı

Aşılanma programına ‘sokağa çıkma yasağı’ sürecinde de görevini yapan ve hep sahada olan basın çalışanları da eklendi.

Basın çalışanlarının aşılanması, Gazeteciler Birliği Lokali’nde gerçekleştirildi. Basın çalışanlarının uygulamaya yoğun ilgi gösterdiği dikkat çekti. Sağlık Bakanı Ali Pilli de aşılama çalışmalarını yerinde inceledi, basın çalışanlarıyla sohbet etti.

Aşı teminiyle birlikte mart ayına dek ülkedeki büyük çoğunluğun aşılanması gerektiğini kaydeden Pilli, açılmaya gidilirken halkın da aşılı olması gerektiğine değindi. Ülkede aşı seferberliği başlatılacağını anlatan Pilli, özellikle Gazeteciler Birliği Lokali’nde binlerce kişinin aşılanabileceğini dile getirdi.

Pilli, yeteri miktarda aşı olması durumunda aşı merkezlerinin sayısı artırılarak hızlı bir şekilde aşılamaların yapılabileceğini ifade etti.

Üst Komite’nin toplantı halinde olduğunu ifade eden Pilli, açılımla ilgili buradan yeni kararların çıkacağını kaydetti.

Pilli, “Açtığımız sektörler çalışmazsa daha fazla zarar yapar, kendiliğinden kapanır, bu nedenle açılımda da dikkatli olmalıyız” dedi.

Bazı bölgelerde bulaşın az olmasından dolayı bölgesel açılma ihtimalini de değerlendiren Pilli, “Açılmayı bende savunuyorum ancak bölgesel açılmada Türkiye ile KKTC’yi bir tutmamak lazım. Vaka görülen ve görülmeyen yerler arasındaki mesafe kısadır. Yarım saatte diğer ilçeye geçilebilir. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra karar verilecek” dedi.

Pilli, Nisan’dan itibaren çift aşı yapanların karantinasız ülkeye gelişlerinin başlanması ile ilgili konuşarak, Mart sonu gibi halkın büyük çoğunluğunun aşılanmasının tamamlanmış olması gerektiğini savundu.

