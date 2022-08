“Ciddiyetle çalışmayanın ekibimde yeri yok”

Başbakan Ünal Üstel, “önce ülkem” demeyen kimseyle çalışmak istemediğini ifade etti



Bakan ve bürokratlara da mesaj gönderen Başbakan Ünal Üstel, “önce ülkem” demeyen kimseyle çalışmak istemediğini söyledi.

DP ve YDP başkanlarına da prensibini aktardığını belirten Üstel şöyle devam etti:

“Bu zor dönemde, perde gerisinde, gizli saklı iş çeviren kim varsa, benim ekibimde çalışamaz. Görevden alma ve atama konusunda hiç tereddüt etmedim, etmeyeceğim. Bakan ya da bürokrat hiç fark etmez. Bizim hep birlikte bu halka hizmet etmemiz gerekiyor. Bu zor dönemde iş üretmeyeceğiz de ne zaman üreteceğiz? Halkımız ciddi fedakarlıklarla, ciddi zorluklar yaşıyor. Bize düşen, üretim maliyelerini aşağıya çekmek, kamuda hizmet kalitesini artırmak ve özel sektörde de istihdamı artırmak. Bu amaç için çalışmayan kim isterse olsun, hangi makamda isterse olsun, benim ekibimde yeri yok.”

Üstel, Başbakan olarak vatandaşa karşı sorumluluğunun farkında olduklarını belirtti. Zor dönemde, zor bir görev üstlendiğinin altını çizen Üstel şunları söyledi:

“Siyasette uzun yıllara dayanan bir tecrübem var. Kısa vadede, atılması gereken adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. Vatandaşın gündemi ekonomi. Bizim de yoğunlaştığımız alan ekonomi. Önceliğimiz hızla piyasanın daha ucuz olmasını sağlayarak, alım gücünü yükseltmek. İmkanlar dahilinde devlet her adımı atmak zorundadır. Özellikle kriz dönemlerinde yapılması gereken bellidir. Hem devletin gelirlerini artıracak, hem üretim ve istihdamın önünü açacak adımlar atıyoruz.

Kimsenin kuşkusu olmasın. Başbakan olarak, ekibimle birlikte her gelişmeyi yakından takip ederek, sorumluluk da alıyorum. KIB-TEK’in başbakanlığa bağlanması, bu ülkeye duyduğum sevgi ve yüklendiğim sorumluluğun gereğidir. Kısa vadede yaşanan maliyet artışları yılsonuna kadar yerini ucuzlamaya bırakacak. Uluslararası ihaleyi hızla tamamlayarak bu alandaki spekülasyonlara son veriyoruz. Devamında ucuz üretimi sağlayacak argümanları devreye koyacağız. Nihayetinde de kablo ile elektriğin adaya gelmesi ve yeşil enerji alanında ülkemizin gelişmesi projeleri devrede olacak.

Hükümet ortaklarımız da Başbakan olarak faaliyet alanlarında bana karşı sorumluluk taşıyor. Her bakanlığın faaliyet alanlarında denetim ve yönlendirmemiz vardır. Kolektif çalışmaya önem veriyorum ama halk adına sorumluluk sahibi olduğumu vurgulamak isterim. Ayrıca, partime karşı da sorumluluklarım var. UBP genel merkezi ile uyum içerisinde; parti çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Zor bir dönem, hem ülke, hem partimiz için kritik zamanlar. Bilgi, birikim ve tecrübemle, önce ülkem, sonra partim için gece gündüz emek vermeye devam edeceğim.

Bu yoğun dönemde ekibimde yer alarak önceliği ülke olan tüm çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim.”