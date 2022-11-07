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Çıdan’ın ölümüne bilerek göz mü yumuldu?

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Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın Rum cezaevinde öldürülmesinde oklar cezaevi yönetimine çevrildi

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Çıdan’ın ölümüne bilerek göz mü yumuldu?
 
 
Güney Kıbrıs’ta Merkezî Cezaevi’nde hapis olduğu sırada öldürülen 41 yaşındaki Tansu Çıdan cinayetiyle ilgili araştırmalar ve Cezaevi müdürlüğünün sorumluluğuyla ilgili “amansız soru işaretlerine” dikkat çekildi.
Haravgi “Biliyorlardı… Maktulü Korumak İçin Zamanında Önlem Almadılar… Cezaevi Müdürlüğünün Kıbrıslı Türk’ün Ölümüyle İlgili Sorumluluklarına Dair Soru İşaretleri” başlıklı haberinde, Çıdan’ın son dönemde kötü muameleye maruz kaldığının, bunun Cezaevi Müdürlüğü tarafından biliniyor olmasına rağmen önlem alınmadığını yazdı.
GARDİYANLARIN UYARISI CİDDİYE ALINMADI
Haravgi haberinde olayla ilgili bilgileri şu cümlelerle aktardı: “Son iki hafta içerisinde maktule dayaklar yoğunlaştı ve işkence sıklığı arttı. Gardiyanlar Cezaevi Müdürlüğü’nden defalarca, hayatı tehlikede olduğu için Kıbrıslı Türk’ün başka bir kanada nakledilmesini istedi. Müdürlük, ‘öyle bir şey yok’ dedi. Nihayetinde maktul yükümlüler tarafından, cezaevine düşmesine sebep olduğu başka bir mahkûmun hücresine götürüldü ve ölene kadar dövüldü. Sonrasında gardiyanlar onu (Çıdan’ı) revire götürdü. Adli Tabip Eleni Antoniu, 40 dakika önce öldüğünü teşhis etti.”
CEVAP BEKLEYEN SORULAR VAR
Cezaevi müdürlüğünün olay yerinde inceleme yapmasına yardımcı olmak için polise bilgi vermeden Tansu Çıdan’ın bedenini acil servise gönderdiğini yazan Haravgi, “Şunu belirtmek gerekir ki polise vukuatla ilgili bilgi gazeteci tarafından verildi. Bu nedenle birçok soru işareti var. Müdürlük neden yapmak zorunda olduğu gibi derhal polisi çağırmadı? Cinayetin işlendiği kanadın yetkilisi neden açığa alınmadı? Cezaevi Müdürlüğü araştırılıyor mu? Öyle ise, neden açığa alınmadı?” sorularını sordu.
CEZAEVİ ALEYHİNE RAPOR
Haravgi ayrıca, Rum Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis tarafından 27 Temmuz’da Rum Merkezî Cezaevi içerisinde cezai suç (cezaevi içerisine cep telefonu, uyuşturucu sokulması ve kullanılması ve diğer suçlar) işlenmiş olması ihtimalini araştırmak üzere atanan 4 sorgu memurunun hazırladığı raporun Hukuk Dairesi’ne teslim edildiğini yazdı. Gazete, Hukuk Dairesi’nin resmî Twitter hesabından yapılan paylaşıma dayanarak Daire’ye, rapora ek olarak kabarık bir kanıt-şahadet malzemesi de sunulduğunu kaydetti.
 
 
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