Çiçek hırsızı kameraya yakalandı

Girne’de bir dükkanın önünden çiçek çalan kişi, güvenlik kamerasına yakalandı





Girne’de ikamet eden Seda Günsoy Çağdan adlı kişi, dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dükkanının önünde çiçeklerinin çalındığını duyurdu ve söz konusu hırsızın da güvenlik kamerasına yakalandığı görüntülerini yayınladı.

Çağdan, konu ile ilgili Girne Polis Merkezine gidip şikayetçi olduğunu da açıkladı.

Seda Günsoy Çağdan’ın paylaşımı şöyle:

“Öncelikle yazıma eğer sorup isteseydin bahçemizdeki çiçeklerden ben sana verirdim diye başlamak istiyorum.

Dükkanımız önündeki kamera kayıtlarında görünen bu terbiyesiz şahıs, sabahın 4’ünde elinde bıçak ve naylonla gelerek dükkan önündeki bahçemizden nerdeyse tüm çiçekleri bıçakla köklerinden sökerek naylona koyup gitti.

Konu çiçekler değil, konu terbiyesizce yapılan hırsızlık

Bugün çiçeği çalan yarın başka birşey de çalar! Umarım en kısa surede bulunup cezanı çekersin. İnsan olun biraz insan!”

