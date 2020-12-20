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Chicken Planet’te Kovid-19 endişesi

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Chicken Planet'te çalışan bir personelin yakınının Covid-19'a yakalandığı gerekçesi ile tüm çalışanlara kontrol amaçlı PCR testi yapıldı

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Chicken Planet’te Kovid-19 endişesi
Lefkoşa’daki Chicken Planet adlı restoranda görev yapan bir çalışanın koroanvirüs hastası ile temaslı olmasından dolayı tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verildi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin edindiği bilgiye göre Chicken Planet'te çalışan bir personelin yakınının Covid-19'a yakalandığı gerekçesi ile  tüm çalışanlara kontrol amaçlı PCR testi yapıldı.
Chicken Planet'te çalışanlar arasından henüz pozitif vakaya rastlanmazken tedbir amaçlı faaliyetlerine ara vermesi vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile karşılandı. 
 
 
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