banner762
banner753
"Eşi denize girsin diye adam sahil kapattı”
224 0
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
9 0
 
2021'in teknoloji skandalları
2021'in teknoloji skandalları
12 0
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
1.4B 0
62 0
Acil Kan Aranıyor
Acil Kan Aranıyor
94 0
Süte yine mi zam geldi?
Süte yine mi zam geldi?
378 0
banner661
banner726

Cezası 32 yıl sonra hatırlanınca taksicilik izni iptal edildi

banner476

banner714
Cezası 32 yıl sonra hatırlanınca taksicilik izni iptal edildi
banner721
Güney Kıbrıs’ta 32 yıl önce bazı suçlara karıştığı için dört yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişinin, yıllarca taksicilik yapmasına karşın 32 yıl önceki suçu hatırlanınca taksicilik izni iptal edildi.
Alithia gazetesi, şu anda 60 yaşında olan Panayotis Antoniu’nun çok genç yaşlarda işlediği bazı suçlardan ötürü cezaevinde yattığını, 1988 yılından beridir ise taksicilik yaptığını belirterek, Antoniu’nun 32 yıldır her yıl yenilenen taksicilik izninin, geçmişteki suçu hatırlanınca bu yıl yenilenmediğini yazdı.
Gazete, her yıl polisin temiz kağıdı verdiği ve hatta bir dönem yılın taksicisi de seçilen Antoniu’nun eski suçu sebebiyle bu yıl temiz kağıdı verilmemesi üzerine çok zor durumda kaldığını da belirtti.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.