Cezalarının 3’te 1’ini çekenlere tahliye imkanı

Cezaevinde bulunan hükümlüler, cezalarının 3’te 1’ini çekmişse Şartlı Tahliye Kurulu’na başvuru hakkı kazanabilecek

Bakanlar Kurulu, Cezaevi Disiplin Yasası’na bağlı Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde “90 gün süreli” değişikliğe gitti, “Şartlı Tahliye Kurulu’na başvuru hakkı için gereken süre” kısaltıldı.

Söz konusu gelişmenin, yeni cezaevi binasının da dolduğuna ilişkin haberlerin ardından gelmesi dikkat çekti.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre tüzüğün dördüncü maddesindeki iki madde değiştirildi.

Yapılan değişiklik kapsamında cezaevinde bulunan hükümlüler, cezalarının 3’te 1’ini çekmişse Şartlı Tahliye Kurulu’na başvuru hakkı kazanabilecek. Başvuru hakkı, değişiklikten önce, cezasının 2’de 1’ini yani yarısını çekenler için geçerliydi.

Bir diğer değişiklik ise Taammüden Katil veya Adam Öldürme suçu ve Taammüden Katil veya Adam Öldürmeye Teşebbüs suçu işleyip mahkum olan hükümlüleri kapsıyor.

Yapılan değişikliğe göre bu suçları işleyen mahkumlar cezasının yarısını yani 2’de 1’ini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’na başvuru hakkını kazanabilecek. Bu suçları işleyenler için başvuru hakkı daha önce cezasının 5’te 3’ünü çekenler için geçerliydi.

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre söz konusu değişiklikler, 2 Kasım’dan itibaren 90 gün süreyle geçerli olacak.

