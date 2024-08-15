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"Cezaevindeki eksiklikler tamamlanmadı"

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Gardiyanlar, yeni cezaevine taşınma sürecinden iki yıl geçmesine rağmen yol ve personel istihdamı konusunda çözüm üretilmediğini vurguladı

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"Cezaevindeki eksiklikler tamamlanmadı"
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Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği, yeni cezaevine taşınma süreci tamamlanalı 2 yıl olmasına rağmen eksikliklerin henüz giderilmediğini bildirdi.

Gardiyanlar Birliği Genel Sekreteri Asım Kamacı, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından üstlenilen ve tamamlanan projenin güncel değerinin yaklaşık 1 milyar TL’yi bulduğunu, fakat devleti yönetenlerin 2 yıl geçmesine rağmen ne yol ne de personel istihdamı konusunda çözüm ürettiklerini belirtti.

Kamacı açıklamasında şunlara değindi:

“Ne acıdır ki 1 milyar TL’lik bir projeden bahsederken, buraya giden 3 km’lik yolu asfalt dökemedik. Bilinmelidir ki, bu yolu her gün yüzlerce cezaevi personeli, yüzlerce sanayi esnafı, onlarca mahkûm yakını ve onlarca avukat kullanmaktadır. Cezaevi personelinden her yıl düzenli olarak belediye meslek vergisi alınmakta ve bu verginin gereği olarak insanlar işlerine gider gelirken arabalarını parçalamayacak bir kamu yolu talep etmektedirler.

Yapılan tüm girişimlere rağmen ilgili yolun yapımı Belediye-Elçilik-Karayolları üçgeninde dönüp durmakta ve verilen sözler tutulmamaktadır.

Öte yandan taşınma sürecinden bugüne büyük özveri gösteren personel, görevini layıkıyla yapmaya çalışmaktadır. Fakat teşkilat şemasında var olan ve sistemin çarklarını tamamlayacak birçok kadro şu an boş durmakta ve istihdam yapılmamaktadır.

K.T. Gardiyanlar Birliği olarak yetkililere çağrımızdır; bu iki konu ivedi olarak çözüme kavuşturulmalıdır.”

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