Cezaevinde tedirginlik

Cezaevinde rahatsızlanarak sevk edildiği hastanede ölen Mehmet Doğu’nun ölümüne ilişkin yankılar sürüyor

Alsancak’ta 2018 yılında Memduh Ulugün’ü eşi Meryem Doğu ile birlikte sokak ortasında bıçaklayarak öldüren 45 yaşındaki Mehmet Doğu’nun Cezaevinde ölümünün yankıları sürüyor.

2019 yılında ‘planlı cinayetten’ ömür boyu mahkûm edilen Mehmet Doğu, 6 yıldır Merkezi Cezaevindeydi.

Otopsisi yapılan Doğu’nun kesin ölüm nedenini Türkiye’den gelecek rapor belirleyecek.

Doğu’nun ani ölümünün ardından gözler yeniden kapasitesini kat kat aşmış cezaevine döndü.

Her gün katlanarak artan tutuklu sayısını kaldıramaz duruma gelen yeni cezaevinde yaşanan ani ölüm hem çalışanlar hem de mahkûm ve tutukluları tedirgin etti.

KALBİ DURMUŞTU

Pazar sabahı rahatsızlığı koğuş arkadaşları tarafından yönetime bildirilen Mehmet Doğu için 07.55’te Acil 112’den yardım istendi.

Havaalanı’ndan yola çıkan 112 ‘Acil Servis’e takviye olarak aynı anda Lefkoşa’dan da bir ambulans çıktı. Mahkûm Doğu’nun ‘Arrest’ olduğu gerekçesi ile takviye çıkan ambulansın personelinin de 08.20’de ambulansa bindiği ve Lefkoşa Hastanesi Acil Servis’e 08.40’da girildiği öğrenilirken, Mehmet Doğu yapılan tüm müdahalelere rağmen 10.30’da öldü.

Lefkoşa Hastanesi morgunda Adli Tıp Doktoru İdris Deniz tarafından Doğu’ya 22 Temmuz tarihinde yapılan otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Doğu’dan alınan doku örnekleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Türkiye Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Doğu’nun kardeşleri önceki sabah Lefkoşa Hastanesi Morgu’nun önündeydi. Otopsi öncesi teşhisin ardından otopsisi tamamlanan Mehmet Doğu’nun cenazesi aileye teslim edildi. Doğu’nun cenazesi defnedilmek üzere önceki gün Adana’ya gönderildi. Cinayet mahkûmu Mehmet Doğu’nun 4 çocuğu vardı.



