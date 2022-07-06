Cezaevinde şüpheli ölüm

Cezaevinde 59 yaşındaki Şerife Güler, banyoda ölü olarak bulundu





Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan Şerife Güler, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

Olay, 3 Temmuz tarihinde meydana geldi. 59 yaşındaki Şerife Güler’in banyoda ayağı kayarak yere düştüğü ve başını çarparak beyin kanaması geçirerek öldüğü belirtilse de bu ölüm şüphe uyandırdı.

Güler’in cezaevinde beyin kanaması geçirdiği ancak çok sonra hastaneye götürüldüğü iddia edildi. Olayda cezaevi yönetiminin ihmali olduğu ve Güler’in hastaneye geç götürülmesi nedeniyle kurtarılamadığı iddia edildi.

Cezaevinde büyük şok yaratan olayın ardından, Şerife Güler sessiz sedasız Lefkoşa Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otopsi yapılacak olan Güler’in cenazesi ileri bir tarihe ertelendi.

6 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI…

Mustafa Hacıali Ltd.’de 20 yıla aşkın muhasebe şefi olarak çalışan ve 2014 yılında ortaya çıkan vurgun olayının ardından tutuklanan Şerife Güler, 2019 yılında yargılanmıştı. Uzun soluklu bir duruşma sonrası Güler, Çek sahteleme’, ‘Hesaplarda hile’ ve ‘Müstahdem tarafından sirkat’ suçları gibi 7 ayrı davadan suçlu bulunarak 6 yıl hapse mahkûm olmuştu.

