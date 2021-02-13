Cezaevinde kameraların yarısı çalışmıyor

Gardiyanlar Birliği, Cezaevinde 100 kameranın 50’sinin çalışmadığını, 25’inin ise yüksek kalitede görüntü vermeyen eski tip kameralar olduğunu açıkladı

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, önceki akşam Doğanköy’de boş bir villada tespit edilerek tutuklanan Alexander Satlaev’in Merkezi Cezaevi’nden firarının detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Satlaev’in firar ettiği 8 Şubat tarihinden itibaren değil; uzunca bir süredir cezaevinin mevcut koşulları konusunda sorunlar yaşandığını, sorunların pek çok kez kamuoyu ile paylaşıldığını belirten Kayalı, “Ancak görünen o ki, bu açıklamalar kısa sürede unutuldu” dedi.

Cezaevindeki mevcut sorunların, pandemi süreci ve kış aylarıyla ayrı bir zorluk içine girdiğini ifade eden Birlik Başkanı Kayalı, “Cezaevinin fiziki altyapısıyla ilgili defalarca açıklamalarda bulundu. Kış aylarında, cezaevinin elektriğinin kesilmediği gün yoktur. Defalarca sigortalar atıyor. Cezaevi çalışanları elektrik otomatiklerinin başında adeta nöbet tutuyor” şeklinde konuştu.

“KAPILARIN, CEZAEVİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE DÜŞMESİ AN MESELESİ”

Satlaev’in kaçma sebebi olarak ifade edilen “rögarların” birçoğunda çökmeler yaşandığını, cezaevi yönetiminin de bu çökmeleri tamir etmeye çalıştığını ifade eden Kayalı, “Kapılar, pencereler dökülüyor… Kapıların, cezaevi çalışanları üzerine düşmesi an meselesi. Ancak bir diğer noktada da bitmiş, çağdaş bir cezaevi, boş bir şekilde duruyor” dedi.

Satlaev’in, tüm bu koşulları boşluk olarak değerlendirerek bu firarı gerçekleştirdiğini belirten Kayalı, çok önemli bir noktaya dikkat çekti:

“Cezaevindeki 100 kameranın 50’si çalışmıyor, 25’i ise kaliteli bir görüntü vermiyor.”

Cezaevindeki projektör sistemle ilgili de sorunlar yaşandığını ifade eden Kayalı, “Uzun süredir çalışmıyorlar. Ama öte yanda da büyük bir yeni cezaevi var” dedi. Mahkûmun firar ettiğini, polis noktasına intikal etmesi ve oradaki polislerin fotoğrafını çekip ilgili birimlere göndermesi sonrası yaptıkları sayımla tespit ettiklerini belirten Kayalı, “Ben o gece çalışıyordum. Bilginin bize ulaşmasının ardından sayım yaptık ve bir kişinin eksik olduğunu tespit ettik” şeklinde konuştu.

Kayalı, çalışan kameralarda, mahkûmun hangi alanda rögar içine saklanıp, tırmanarak kaçtığına dair bir görüntü olmadığını ifade etti. Mahkûmun firar öncesi yanına aldığı eşyalar olup olmadığına ilişkin soru üzerine Kayalı, “Yakalandıktan sonra; kıyafetler, eşofman, kantinde satılan konserve balık ve üzerinde küçük bir radyo olan bir saat alarak kaçtığını tespit ettik” dedi.

Kayalı, Satlaev’in radyo üzerindeki saati nöbet değişim saatlerini tespit etmek adına kullanmış olabileceğini de kaydetti.



