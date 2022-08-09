Cezaevinde 722 tutuklu

Cezaevinde şuanda KKTC vatandaşı 192, TC uyruklu 161, TC-KKTC vatandaşı 89 ve yabancı uyruklu 280 kişi olmak üzere toplamda 722 tutuklu bulunuyor





Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, 10’u kadın 173 erkek, 9 genç, 43 yabancı toplam 235 ağır cezalı mahkum olduğuna değindi.

Erdoğan, hafif cezalı mahkum sayısının 74 erkek, 4 kadın, 11 genç, 40 yabancı olmak üzere toplam 129 kişi olduğunu söyledi.

Fatih Erdoğan, cezaevinde hükümlü tutukluların 348 kişi, hükümsüz tutuklu sayısının ise 358 olduğunu belirtti.

Erdoğan, cezaevinde şuanda KKTC vatandaşı 192, TC uyruklu 161, TC-KKTC vatandaşı 89, yabancı uyruklu 280 toplamda 722 tutuklu olduğunu söyledi. Erdoğan, 85 mülteci olduğunu, 14-18 yaş arası 3 tutuklu bulunduğunu anlattı.

