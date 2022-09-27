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“Cezaevi ziyaretinde kasıt aranması yanlış”

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Meclis Başkanı Töre, Cezaevine yaptığı ziyarette tüm mahkûm koğuşlarına girdiğini, hemen hemen tüm mahkûmlar ile sohbet ettiğini söyledi ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin kasıtlı yapıldığını kaydetti

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“Cezaevi ziyaretinde kasıt aranması yanlış”

Geçtiğimiz hafta Merkezi Cezaevine yapmış olduğu ziyaretle ilgili sorulara yanıt veren Meclis Başkanı Zorlu Töre, siyasi bir kimlik olarak ülkenin bir çok yerine yapmış olduğu ziyaretler gibi Cezaevine de bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve bunu Milletvekili seçildikten sonra 5. kez yaptığını söyledi. 
Cezaevinin sorunları, yeni cezaevinin mevcut durumu ile ilgili basında çıkan haberleri her zaman yakından takip ettiğini dile getiren Töre, ziyaret vesilesiyle bu konular ile ilgili bilgiler aldığını kaydetti. 
Yaptığı bu ziyarette bir kasıt aranmasının son derece yanlış olduğunu vurgulayan Töre, ziyarette hemen hemen tüm mahkûm koğuşlarına girdiğini, hemen hemen tüm mahkûmlar ile sohbet ettiğini ve sorunları dinlediğini ve kendisine sorulan sorulara da yanıt verdiğini söyledi.
Sadece bir kişi ile görüşme yapmadığını ve kadın koğuşlar da dahil neredeyse tüm mahkûmlarla görüştüğünü ifade eden Töre, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin kasıtlı ve maksatlı yapıldığını kaydetti. 
Ziyarette ağır cezası olmayan ve tutuksuz yargılanan ve ağırlığı mülteci olan kişilerin tutukluluk sürelerinin daha erkene alınması yönünde çağrı yaptığını anımsatan Töre, bu durumun cezaevinin yükünü ağırlaştırdığını belirttiğine değindi. 
 
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