Cezaevi yemeğine restoran fiyatı!

Cezaevi nüfusunun; kişi başına aylık yemek gideri 27 bin 990 TL! Bu miktar, dört kişilik ailenin sadece sağlıklı yaşayabilmek için gıdaya yapmak zorunda olduğu “açlık sınırı” miktarından daha fazla

Merkezi Cezaevi’nde bir öğün yemeğin maliyeti 311 TL oldu!

Merkezi Cezaevi’ndeki 980 mahkûm ve tutuklu için ödenen yemek parası dudak uçuklattı.

İşte bir mahkûm ve tutuklunun üç öğün yemeğinin maliyeti:

GÜNLÜK: 933 TL

AYLIK: 27 bin 990 TL

YILLIK: 335 bin 880 TL

“BİN” KİŞİ İÇİN YILLIK: 335 milyon 880 bin TL

CEZAEVİ AĞZINA KADAR DOLDU

Asgari ücretin brüt 33 bin 926, net 29 bin 516 TL olduğu ülkemizde Merkezi Cezaevinde bir mahkûm veya tutuklunun üç öğün yemeği için harcanan para dudak uçuklatıyor.

54 farklı ülkeden 535’i hükümsüz, 445’i hükümlü toplam 980 mahkûm ve tutuklunun bulunduğu cezaevi, ağzına kadar dolu.

Çoğunluğunu üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının oluşturduğu cezaevi nüfusunun; “kişi başına aylık yemek gideri 27 bin 990 TL” düzeyinde.

Bu miktar, dört kişilik ailenin sadece sağlıklı yaşayabilmek için gıdaya yapmak zorunda olduğu “açlık sınırı” miktarından daha fazla. Temmuz sonu itibarıyla açlık sınırı 26 bin 191 TL olarak hesaplanmıştı.

HALKIN VERGİLERİYLE ÖDENİYOR

Ülkede aylık net asgari ücretin 29 bin 516 TL olduğu dikkate alındığında, cezaevindeki bir kişinin yemeği için günlük 933; aylık 27 bin 990 TL harcanması, dönem dönem kamuoyunda da konu ediliyor. Bir restoranda 400-600 TL’ye tam menü alınabilirken, cezaevine ihale usulü yemek sağlayan firmanın öğün başına belirlediği 311 TL’lik rakamın fahiş olduğu iddia ediliyor. Mahkumlar 3, 10 ve 14 kişilik koğuşlarda kalırken, günlük 933 TL’lik yemek yanında her türlü sağlık, televizyon, klima ve buzdolabı hizmeti de alıyor. Cezaevinin giderleri, çalışanların maaşları derken; her bir mahkûm veya tutuklu için halkın cebinden çıkan para miktarı katlanıyor.

Ekonomik nedenlerden dolayı; hafif suçluların cezaevine konulmak yerine kamu hizmeti cezasına çarptırılması, suça bulaşan yabancıların sınır dışı edilmesi gibi bazı önlemlerin alınması isteniyor.