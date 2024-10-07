Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni onaylayarak, Genel Kurul'a sevk etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 09.45’te toplanarak, gündemindeki “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul gündemine sevk etti.

(Öneri Sahipleri: UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı).



Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

