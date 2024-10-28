“Ceza alması gereken, bu olayın tamamında ihmali olanlardır”

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yaşananlardan, olayın tamamında ihmali olanların ceza alması gerektiğini söyledi.



Kişmir yazılı açıklamasında, ülkede kurulan sistemin, “iş kazası”, “trafik kazası”, “ihmal” adı altında öldürdüğünü öne sürdü.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan olayın da, bu sistemin bir eseri olduğunu savunan Kişmir, sistemin, bebeği bile korumaktan aciz olduğunu ve topluma, acıların en büyüğünü tattırdığını kaydetti.

“Skandal” olarak nitelediği bu olayın baş sorumlularının istifa etmek yerine, suçu alttaki kişilerin omuzlarına yüklediğini ileri süren Kişmir, sorumluları, sorumluluklarından kaçmadan, çağdaş her ülkede olduğu gibi istifa gerektiren bu durum karşısında duyarlı olmaya çağırdı.

“Eğer bir şeyleri düzeltmek istiyorsak, ceza alması gereken sadece bu olayda suçu olanlar değil, bu olayın tamamında ihmali olanlardır” diyen Kişmir, şöyle devam etti:

“Bunun yanında sağlık sisteminde yaşanan bu çöküşü ve kaybettiğimiz canlarımız için derhal harekete geçip, Tabipler Birliği’nin de içinde yer alacağı, halkın ve ailelerin güvenilir bilgi alma akışını sağlayacak araştırma kurulu kurularak olayın en ince detayına kadar araştırılması sağlanmalıdır. Anayasal hak olan, yurttaşın erişilebilir, ücretsiz ve kamusal sağlık hakkı derhal güçlendirilmelidir.”

