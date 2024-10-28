banner913
banner932
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
25 0
DAÜ-SEN: “Geçersiz oyu geçerli sayarak bu kirlilik temizlenmez”
DAÜ-SEN: “Geçersiz oyu geçerli sayarak bu kirlilik temizlenmez”
16 0
 
Özersay: “Suç gizlenmeye çalışıldıysa suça ortak olunmuştur”
Özersay: “Suç gizlenmeye çalışıldıysa suça ortak olunmuştur”
18 0
Beş sağlık çalışanı “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet” verme suçundan bugün mahkemeye çıkarıldı
Beş sağlık çalışanı “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet” verme suçundan bugün mahkemeye çıkarıldı
35 0
“Yenidoğan’daki bebeklerin iyileşme süreci olumlu
“Yenidoğan’daki bebeklerin iyileşme süreci olumlu"
17 0
Türk savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor
Türk savaş gemileri yarın limanlarda ziyarete açılıyor
14 0
“Süreç, Kıbrıslıların kararı olmalı”
“Süreç, Kıbrıslıların kararı olmalı”
21 0
banner1032

“Ceza alması gereken, bu olayın tamamında ihmali olanlardır”

banner1020

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yaşananlardan, olayın tamamında ihmali olanların ceza alması gerektiğini söyledi.

banner1045
“Ceza alması gereken, bu olayın tamamında ihmali olanlardır”
banner971

Kişmir yazılı açıklamasında, ülkede kurulan sistemin, “iş kazası”, “trafik kazası”, “ihmal” adı altında öldürdüğünü öne sürdü.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan olayın da, bu sistemin bir eseri olduğunu savunan Kişmir, sistemin, bebeği bile korumaktan aciz olduğunu ve topluma, acıların en büyüğünü tattırdığını kaydetti.
“Skandal” olarak nitelediği bu olayın baş sorumlularının istifa etmek yerine, suçu alttaki kişilerin omuzlarına yüklediğini ileri süren Kişmir, sorumluları, sorumluluklarından kaçmadan, çağdaş her ülkede olduğu gibi istifa gerektiren bu durum karşısında duyarlı olmaya çağırdı.  
“Eğer bir şeyleri düzeltmek istiyorsak, ceza alması gereken sadece bu olayda suçu olanlar değil, bu olayın tamamında ihmali olanlardır” diyen Kişmir, şöyle devam etti:
“Bunun yanında sağlık sisteminde yaşanan bu çöküşü ve kaybettiğimiz canlarımız için derhal harekete geçip, Tabipler Birliği’nin de içinde yer alacağı, halkın ve ailelerin güvenilir bilgi alma akışını sağlayacak araştırma kurulu kurularak olayın en ince detayına kadar araştırılması sağlanmalıdır. Anayasal hak olan, yurttaşın erişilebilir, ücretsiz ve kamusal sağlık hakkı derhal güçlendirilmelidir.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.