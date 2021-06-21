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Çevreye saygı kalmadı

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Ülkenin dört bir yanında çevre katliamları devam ediyor. Hamitköy - Haspolat arasındaki koruluk, sorumsuz kişilerin bıraktığı atıklardan dolayı çöplüğe dönmüş durumda. Kirlilik hem çevreyi hem insan sağlığını da tehdit ediyor

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Çevreye saygı kalmadı
 
 
Murat ASLAN
Ülkede sahillerden ormanlara, ovalardan yol kenarlarına, araba tekerleklerinin değdiği her yere çöpler atılıyor.
Hamitköy bölgesinden gelen çevre kirliliği görüntüleri pes dedirtiyor.

Hamitköy - Haspolat arasındaki koruluk, sorumsuz kişilerin bıraktığı atıklardan dolayı adeta çöplüğe dönmüş durumda.
Bölgeye atılan moloz, tahta, plastik, cam ve benzeri atık malzemeler çöp dağlarının oluşmasına neden oldu.

Çevreye duyarsız insan topluluğunun yaşadığı KKTC'de çevre kirliliği, büyük bir halk sağlığı sorununa da dönüşüyor. Doğanın gerçek sahibi hayvanlar da yaratılan kirlilikten olumsuz etkileniyor.
Hamitköylü vatandaşlar da önüne gelenin molozlarını ve diğer çöplerini köyün hemen dışına dökmelerinden yakındı ve acil önlem alınmasını istedi.


Yaz mevsimi olmasından dolayı dökülen çöplerden çıkan kötü kokuların köy içinden de hissedildiğini belirten bölge sakinleri “İlgililer bir zahmet gelip buraları bir görsünler, buralarda ne ararsan var” şeklinde konuştular.

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