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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
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“Çevre temizliği devam ediyor, çöp manzarası değişmiyor”

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“Çevre temizliği devam ediyor, çöp manzarası değişmiyor”
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Turizm Bakanlığı, günde iki kez temizlenmesine rağmen sahillerdeki çöp manzarasının değişmediğini bildirdi.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,  temiz ve sağlıklı sahiller için yaz aylarında temizlik çalışmalarına devam edileceğini belirtildi.
Çevreye duyarlı gençlerden oluşan 5 ekibin Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu sahilleri olmak üzere 4 bölgede sabah ve akşam günde 2 kez temizlik yaptığı kaydedilen açıklamada, “Çevre temizlik çalışmalarında toplanan çöp miktarı da görüntü de değişmiyor” denildi.
 
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