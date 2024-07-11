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Çevre Platformu: “Tarım Bakanlığı’nın çam kese böceği konusundaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz”

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Çevre Platformu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın çam kese böceğiyle mücadele konusundaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurguladı.

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Çevre Platformu: “Tarım Bakanlığı’nın çam kese böceği konusundaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz”
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Platform adına, KEMA Vakfı Genel Sekreteri Mehmet Davulcu yazılı açıklamasında, nceki gün bakanlık önünde altı çevre örgütünün eylem ve basın açıklamasının ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile görüştüklerini belirtti.
Davulcu, çam kese böceğine karşı havadan biyolojik ilaçlama yapılması taleplerini Bakan Çavuş’un olumlu karşıladığını, ilaçlama zamanlamasındaki hassasiyetin de bilincinde olduğunu ifade ettiğini kaydederek bakanlığın havadan biyolojik ilaçlama yapılması amacıyla hazırlık yaptığını öğrendiklerini bildirdi.
Davulcu, Çevre Platformu ve örgütler olarak bakanlık çalışmalarını yakından takip etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
 
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