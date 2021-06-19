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Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cemaliye Özverel Ekinci oldu

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Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cemaliye Özverel Ekinci oldu
Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı’na Cemaliye Özverel Ekinci seçildi.
Çevre Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, Nilden Bektaş Erhürman’ın görevden ayrılması nedeniyle Çevre Mühendisleri Odası 1. Olağanüstü Genel Kurulu dün gerçekleştirildi.
Birlik konferans salonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Oda Başkanlığı’na oybirliği ile Cemaliye Özverel Ekinci getirildi.
Oda Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yaparak görev dağılımı gerçekleştirilecek.
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